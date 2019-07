Armáda změnila komunikaci. Nejsme v 19. století, musíme se přizpůsobit, říká plukovník Feix

PRAHA Konec strohého, formálního vystupování, naopak nástup vyjadřovacích prostředků, které zaujmou či cílí na emoce. Armáda v posledních týdnech výrazně změnila styl komunikace s veřejností, čímž u někoho vyvolala vášně. Vojsko ale prý musí jít s dobou. Alespoň to v rozhovoru pro Lidovky.cz tvrdí plukovník Miroslav Feix, který stojí za poslední kampaní, v níž armáda přibližovala občanům nákup obrněnců za rekordních 53 miliard korun.

Právě historicky nejvyšší zakázka byla prvním projektem, jejž se armáda rozhodla na sociálních sítích komunikovat směrem k veřejnosti jiným způsobem.



Nejprve přišla s čtrnáctidílným textovým seriálem, který každý den podrobně vysvětloval, proč je pro ni důležité pořízení nových pásových bojových vozidel pěchoty (BVP) a jaké jsou její požadavky. Posléze zveřejnila video s „naléhavou“ prosbou, z něhož promlouvaly tuzemské vojenské špičky včetně náčelníka Generálního štábu, generála Aleše Opaty. Stalo se tak vůbec poprvé.



„Co jiného už bychom měli občanům vysvětlit, než kde se utratí 50 miliard z veřejných peněz. To je naléhavé a důležité sdělení,“ tvrdí v rozhovoru plukovník Miroslav Feix.



Lidovky.cz: Proč najednou přišla takto razantní změna komunikace?

S nástupem nového náčelníka Generálního štábu jsme si dlouhodobě říkali, že formu, jakou armáda komunikuje, musíme změnit. Svět kolem nás se mění a my se tomu musíme přizpůsobit. Začalo to tím, že náčelník pravidelně komunikuje s novináři, s nimiž dělá přibližně každý měsíc sezení. Později došlo právě i na sociální sítě, kde armáda používala stejný slovník jako jinde, což lidi příliš nezajímalo. Uvědomili jsme si, že takto se na Facebooku či Twitteru komunikovat nedá a je potřeba s tím něco udělat.

Miroslav Feix (45) Plukovník Generálního štábu Miroslav Feix absolvoval Vysokou vojenskou školu pozemního vojska ve Vyškově a Naval Postgraduate School v americké Monterey. Působil na různých velitelských a štábních funkcích u Speciálních sil. Před nedávnem byl pověřen vybudováním velitelství kybernetických sil a informačních operací. Vzniknou by mělo počátkem příštího roku v Brně.

Zároveň to časově vyšlo do období, kdy probíhá nákup pásových vozidel bojové pěchoty (BVP), u nichž dlouhodobě víme, že musíme vysvětlit, proč chceme zrovna tento typ. Projektem na sociálních sítích jsme se snažili veřejnosti sdělit, jak by to „auto“, BVP, mělo vypadat. Nepoužili jsme přitom technologickou řeč, kterou bychom použili, kdybychom to komunikovali expertům, ale zkusili jsme to lidem vysvětlit slovy, kterým by mohli rozumět.

Lidovky.cz: A porozuměli tomu? Jaké jsou zatím ohlasy?

Podle mě jsou spíše pozitivní. Většinou ve smyslu, že takovým způsobem se na sociálních sítích skutečně komunikuje. Já si to myslím také. Pak je pochopitelně část těch, pro něž to představuje změny, které lidi obecně nemají moc rádi. Je to podobné, jako když v novinách změní grafiku. První den si čtenáři říkají, že je to hrozné. Třetí den už si ale zvyknou a tvrdí, že to není tak špatné.

Lidovky.cz: V komentářích se ale vícekrát objevilo tvrzení, že takováto komunikace armádu „dehonestuje“. Co na to říkáte?

Nedokážu si představit, co je pod tím myšleno. Jestli to někoho v určitých fázích urazilo, těžko říct. Osobně ale nemám pocit, že by nás to dehonestovalo. Nemůžeme komunikovat jako v 19 století. Jenom kvůli tomu, že jsme armáda, bychom neměli mluvit archaickým jazykem. Budeme na tom kanále komunikovat, jak tomu přísluší.

Lidovky.cz: Není ale tento způsob komunikace vůči veřejnosti příliš důrazný, pakliže na ni naléháte, aby vám věnovala pozornost, zatímco ji „pouze“ představujete požadavky na nákup techniky?

Jedna část je marketingová, a to, aby zaujala. Druhá část je, že jde o zakázku o více než 50 miliard. A co jiného už bychom měli občanům vysvětlit, než kde se utratí 50 miliard z veřejných peněz. To je naléhavé a důležité sdělení.



Lidovky.cz: Závěr kampaně, jímž bylo přibližně minutu a půl dlouhé video, jste na avizovali na Twitteru se slovy, že druhý den ráno přinesete „důležité sdělení“. V některých to mohlo vzbudit obavu, že půjde o záležitost týkající se bezpečnosti země. Bylo správné takto přitáhnout pozornost?

Domnívám se, že ano. Vyvíjelo se to tak, jak jsme předpokládali. Reakce byly většinou spíše vtipné, lidi to aktivizovalo a druhý den se na to podívali. Že by se někdo lekl, si nemyslím. Přeci jen jsme v České republice na počátku 21. století. Tradice, aby si někdo myslel, že dojde ke státnímu převratu, tu není. Kdyby byly 70., 80. léta v Jižní Americe, kde něco takového bylo na denním pořádku, tak by z toho člověk dokázal získat podobný pocit. Ale v Česku, navíc v kontextu předcházejících příspěvků, které jsme vydávali asi dva týdny, si myslím, že nikdo nemohl brát vážně, že by se něco dělo. Navíc kdyby se něco skutečně dělo, státní systém to nebude ohlašovat na sociálních sítích.

Lidovky.cz: Klipem jste chtěli veřejnosti sdělit, že „víte, co chcete“. Už jste to v něm ale nekonkretizovali. A ne každý si jej spojí s příspěvky z předchozích dnů, které dopodrobna vysvětlovali nákup BVP.

Video samostatně nevysvětlí, proč chceme BVP, protože je součástí kampaně. Hlavní myšlenkou bylo to, že všichni generálové, ať už náčelník Generálního štábu, velitel pozemních sil nebo generál, který má na starosti rozvoj armády, podporují dříve vyslovené požadavky. A oni v tom BVP jezdili, takže fakt vědí, jak by to „auto“ mělo vypadat. Jsou to konkrétní obličeje, které říkají, že na základě jejich třicetiletých zkušeností by to takto mělo vypadat.

Lidovky.cz: Myslíte, že veřejnost tento vzkaz pochopila?

Myslím, že jo. Alespoň ti, které rozvoj armády zajímá. Někteří k tomu ale vždy budou přistupovat tak, že to je hezký sestřih pohybujících se vojáků.

Lidovky.cz: Do jaké míry se na změně komunikace podílelo ministerstvo obrany?

Je to dlouhodobější činnost celého týmu. Že by ale shora přišel pokyn „něco s tím udělejte“, tak to jsme neslyšeli. Ministerstvo obrany nás v našem úsilí podpořilo a pomohlo nám, když jsme potřebovali.

Lidovky.cz: Jaká je tedy nyní odezva shora?

Pozitivní. Mě osobně za to nikdo neklepal přes prsty.

Lidovky.cz: Jak dále chcete v tomto směru pokračovat?

Bojové vozidlo pěchoty představuje začátek, vysvětlit jsme jej chtěli dlouho. Kolem obrany je ale spoustu odborných věcí, které jsou složité. A my je chceme občanům logickým, smysluplným způsobem přibližovat. Věci se dají říct jednoduše. Nedělat to pouze pro skupinku zasvěcenců, protože ne každý je fanoušek armády. Příklad: Co to je 7. mechanizovaná brigáda? Udělat k ní grafiku a vysvětlit její účel. Představovat vybavení nebo zbraně vojáků.

Lidovky.cz: Máte v plánu více pracovat s video obsahem a zapojovat do něj vojáky, jako tomu bylo nyní v podání generálů Opaty, Střechy a Kopeckého?

To bychom určitě chtěli. Naše schopnosti ve videu sice nejsou úplně velké, ale do budoucna s ním chceme více pracovat.



Lidovky.cz: Co armáda a Instagram, který je momentálně nejrychleji rostoucí sociální sítí?

Obrana má instagramový profil. Jak moc je využíván a jak moc je cílevědomý, je otázkou. Určitě ale v současné době přemýšlíme, jak tuto platformu uchopit.



Lidovky.cz: Spolupracujete na změně s nějakou mediální agenturou?

Ne. Všichni pracovníci jsou zaměstnanci resortu, ačkoliv ne všichni jsou vojáci.

Lidovky.cz: Absolvovali speciální školení?

Specificky pro tuto konkrétní kampaň ne.