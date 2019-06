Vojáci přilákali na Bahna 2019 necelých 50 000 návštěvníků. Nechyběl ani ministr Metnar

Strašice (Rokycansko) Podle armádních odhadů až 50 000 lidí přišlo v sobotu na tankodrom Zadní Bahna u Strašic na Rokycansku na 30. ročník Dne pozemního vojska Bahna. Řekl to náčelník organizačního štábu akce Jan Cífka. Tradiční velký zájem způsobil i problémy v dopravě. Před začátkem akce se na příjezdových silnicích k záchytným parkovištím a ke kyvadlové autobusové dopravě tvořily několikakilometrové fronty aut, ve kterých strávili lidé desítky minut.

Tradiční červnová akce Bahna patří k největším prezentacím armády pro veřejnost. Desetitisícovou návštěvnost má každý rok bez ohledu na počasí. „Bahna mají velký význam, není to jenom o prezentaci techniky a schopností armády, ale je to i o prezentaci vojáků armády jako takové, je to možnost k bližšímu setkání s veřejností,“ řekl ministr obrany Lubomír Metnar (ANO).



Na Bahnech byl poprvé, mile ho překvapila nejen velká účast a zájem lidí, ale i velké množství techniky armády i složek integrovaného záchranného systému. Za poslední roky podle něj armáda udělala velký pokrok v technice. „Je dobře, že tyto akce pro veřejnost jsou, vidíte i tu techniku, která je 40 let a více stará. Aby občané viděli, kam chceme peníze transparentně a efektivně utratit,“ řekl.

Pozitivně vnímá zájem veřejnosti i jako rekrutační potenciál pro získání nových armádních profesionálů. Připomněl, že podle dlouhodobých výhledů by měla mít armáda v roce 2025 až 30.000 vojáků, nyní je jich podle ministra kolem 25.000.



„My máme rekrutační cíl pro letošní rok 2200 lidí, to se nám podaří naplnit a příští rok a další rok stejný počet. S tím, že nárůst armády je kolem 1400 až 1600 ročně, protože máme odchodovost zhruba 800 lidí,“ řekl ČTK velitel pozemních sil Josef Kopecký. Bahna jsou podle něj příležitostí ke komunikaci s veřejností a také pomáhají armádě budovat si dobré jméno.

Bahna jsou nejdůležitější přehlídkou techniky pozemních sil. Jsem rád, že lidé mohou na vlastní oči vidět, že jsou vojáci neustále připraveni je bránit. Navíc pocit, že i z těch nejmladších návštěvníků jednou možná budou profesionální vojáci nebo členové AZ, je úžasný! #ArmadaCR pic.twitter.com/UnOq4GH5bN — metnarl (@metnarl) 22. června 2019

Šestihodinový programu jubilejního ročníku nabídl ukázky dvou historických bitev v režii Nadace pozemního vojska a Muzea na demarkační linii v Rokycanech. Vojenští nadšenci předvedli ukázku ze začátku války v roce 1939 v Polsku a ukázku dukelských bojů z roku 1944. Jako překvapení secvičili i ukázku jízdních vlastností tanků a obrněných transportérů na hudbu symfonické básně Bedřicha Smetany Má vlast.

Vrcholem vystoupení současné armády byla hlavní hodinová ukázka, do které armáda zapojila 26 bojových vozidel, vrtulníky Mi-171Š a Mi-24 a dva bojové letouny L-159 Alca. „Pro diváky je nejatraktivnější ta dynamika - to znamená pohyb vojáků po bojišti, vedení boje, palba, podpůrné prostředky jako děla, letadla a podobně,“ popsal Kopecký. Ukázka simulovala válečný konflikt mezi dvěma státy.

Seskoky výsadkářů a přelety vrtulníků oficiálně zahájily 30. ročník Dne pozemního vojska #Bahna 2019 za účasti ministra @metnarl. Přijeďte do Strašic, k vidění je 350 kusů techniky nejen pozemního vojska a řada dynamických a historických ukázek. #ArmadaCR #pozemnisily pic.twitter.com/LVZRAdoq8T — Ministerstvo obrany (@ObranaTweetuje) 22. června 2019

Kromě dynamických ukázek mohli lidé zblízka vidět historickou i moderní techniku vystavenou na statických ukázkách, na Bahnech se tradičně prezentují i výrobci nové vojenské techniky, například obrněných vozidel.

Do letošních Bahen se zapojilo na 1400 lidí, více než 500 kusů techniky a přes 600 zbraní a zbraňových systémů. Z toho je kolem 1000 vojáků s 350 kusy techniky.