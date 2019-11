Servilnost vůči Číně a Rusku nepřinese nic dobrého, říká Petr Pavel. Ve hře je kandidatura na prezidenta

Praha Bývalý náčelník generálního štábu Petr Pavel oznámil, že by za určitých okolností uvažoval o kandidatuře na prezidenta. Ačkoliv teď podle svých slov nemá ambice vstupovat do politiky, svůj názor by přehodnotil, pokud by hrozilo, že by Česká republika měla směřovat blíže k Číně a Rusku.

„Pokud by u ostatních kandidátů na prezidenta reálně hrozilo, že by s jejich pomocí Česko mělo směřovat blíže k Rusku a Číně nebo by hrozila jeho proměna do podoby současného Maďarska, začal bych přemýšlet nad tím, co bych mohl a měl udělat“ řekl generál Pavel v rozhovoru pro info.cz.



Pokud by se rozhodl pro prezidentskou kandidaturu, bral by to jako službu pro stát. „Chci být angažovaným a odpovědným občanem a dělat, co v rámci svých možností mohu udělat ve prospěch této země. Může nastat situace, kdy budu kandidaturu na prezidenta brát jako službu státu,“ pokračoval pro server.

Bývalý náčelník generálního štábu se teď věnuje zejména besedám o tématech z oblasti bezpečnosti, obrany a mezinárodních vztahů, s nimiž objíždí republiku. „Dělám to proto, abych občany zorientoval v tom, o čem panuje mnoho mýtů a nabídl jim fakta, na jejichž základě si mohou udělat informovaný názor,“ uvedl na info.cz.

Servilní onuce

Petr Pavel se také pro denikn.cz vyjádřil ke spolupráci Česka s Čínou a Ruskem. „S Ruskem a Čínou nemáme společné dlouhodobé zájmy ani hodnotový systém. Navíc servilnost vůči Číně a Rusku nám nepřinese nic dobrého. Takto servilní jsme pro ně onucí, a tak s námi budou zacházet,“ myslí si Pavel a dodává, že pro zemi naší velikosti je perspektivou západní společenství. „Řeči, že máme vystoupit z NATO či EU, pokládám za velmi nebezpečné.“



Miloš Zeman a Petr Pavel

Navíc se vyjádřil i k výrokům prezidenta Miloše Zemana o práci Bezpečnostní informační služby. „Když Miloš Zeman řekne, že by BIS měla přestat honit ruské agenty a místo toho bojovat s korupcí, svědčí to o tom, že vůbec neví, jaká je působnost BIS. Navíc naprosto znevažuje její práci.“ dodal Pavel pro web.

Bývalému předsedovi vojenského výboru NATO vadí i zdravotní stav Miloše Zemana. „Prezident Zeman je unavený a má potíže vykonávat všechny povinnosti spojené s funkcí hlavy státu, nevytváří to dobrý obraz a nepůsobí to důstojně,“ komentoval ve videorozhovoru pro reflex.cz Pavel. Problém má i s tím, že hrad předstírá, že je prezident zdráv a měl by podle něj využít i možnost kolečkového křesla. „V některých chvílích nepůsobí prezident příliš důstojně,“ uzavřel armádní generál.