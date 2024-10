Tisíce Čechů by šly s Putinem. Vojáci v Libavé cvičili na psychologickou válku

Tento scénář vojenského cvičení v Libavé není náhodný, reaguje totiž na hybridní válku s Ruskem.

„Hovoří jednotky NATO. Složte zbraně a vyjděte s rukama nad hlavou. Pokud se nevzdáte, jsme připraveni použít vojenskou sílu,“ ozývá se z tlampače. Z lesa duní zvuk přibližujících se bojových vozidel pěchoty. Dva z milicionářů ze strachu začnou utíkat. Jednoho dostihnou střely ze samopalu vlastních lidí.

„Tady se nikdo vzdávat nebude! Běžte do prdele,“ vykřikuje na ochozu pevnosti vůdce separatistů. Nevšimne si však, že ve skutečnosti na něj žádná armáda nejede: jde jen o zvuk, který vysílá do éteru jednotka psychologických operací. Zvuk nepřítele zmate a zastraší.

Místo kulek zvuk

Skutečné nebezpečí jde odjinud: k pevnosti se zezadu tajně plíží osmičlenné komando. Pak se ozve hlasitý třesk. Flashbang. Zvuk, jako když stojíte na koncertě Metalliky přímo u repráku a ozve se zpětná vazba mikrofonu. Zakuklenci se chytají za hlavy. Zvuk jim proniká lebkami a způsobuje mučivou bolest. V ten moment zaútočí české komando 7. mechanizované brigády. Třesknou rány ze samopalů. Je dobojováno. Lest vyšla.

Tak ve čtvrtek ve vojenském újezdu Libavá vyvrcholilo týdenní mezinárodní cvičení Powerful Word pro téměř 250 českých, amerických, německých a dalších aliančních vojáků, kteří se zaměřili na informační a psychologickou válku. Ta využívá fíglů moderní doby.

Scénář nebyl náhodný. Pozornému čtenáři dojde, že fiktivní země Matador je ve skutečnosti Rusko a Murínci jsou Putinovi příznivci. Těch je dle loňského průzkumu agentury STEM v Česku pět procent. Jde tedy o přípravu na konflikt, který Evropě reálně hrozí.

V Česku se na něj cvičí nejen obranné a útočné síly, ale především 91. skupina informačního boje se sídlem v Olomouci. Jde o něco jako „informační commandos“. Pracovníci jednotky analyzují nepřátelské dezinformační kampaně a snaží se jim předcházet a neutralizovat je. Také se podílí na šíření pravdivých informací, aby komunikace armády byla efektivní a pravdivá.

Válka se vyhrává v hlavách

„My jsme velmi užiteční v tom, čemu se vojensky říká Fáze 0, kdy se ještě nevystřelilo. Ale ta je mnohdy rozhodující,“ vysvětluje člen útvaru Ondřej Langr.

Vojáci totiž prioritně nepracují se střelnými zbraněmi, ale věnují se působení na nepřítele i na domácí obyvatelstvo skrze média, informace a propagandu nebo antipropagandu. Využívají nástrojů psychologické války, ovlivňování lidí a nálad obyvatelstva.

„Válka se prohrává v hlavách. Nejprve si ta skupina musí přiznat, že prohrála, jinak bojuje do posledního náboje. Naším cílem je tohoto efektu dosáhnout co nejdříve. Ať už je to působením na nepřítele vnějšího, tak vnitřního, nebo na obyvatele,“ popisuje velitel 91. skupiny informačního boje Ivo Zelinka.

Hybridní válka, na niž se tu připravují, je vlastně stejná, jaká se odehrává několik set kilometrů na východ. Rusko se opírá o masivní propagandu, kterou šíří státní média. Ukrajince vykresluje jako fašisty, zatímco sebe jako obránce tradičních hodnot. Dezinformace šíří sociálními sítěmi i prostřednictvím placených trollů. Cíl je jasný: manipulovat veřejným míněním ve svůj prospěch doma i v zahraničí, rozdělovat západní aliance a odradit je od poskytování vojenské a finanční pomoci Ukrajině.

Pět procent putinovců

„My máme českou populaci rozdělenou na čtyři segmenty. Máme tu pět procent proruských trollů, dalších 15 procent jsou lidé náchylní k dezinformacím. 20 procent lidí jsou naopak atlantisti, prozápadně smyšlející. Ani jedni z nich nejsou cílem našich operací. Těmi je zbývajících 60 procent populace, která je váhavá nebo nerozhodná,“ vysvětluje Zelinka.

Ani Rusko tuto část nepodcenilo. Dávno před rokem 2022 šířilo kyberprostorem falešné zprávy o údajné genocidě Rusů na východě Ukrajiny, s cílem ospravedlnit vojenskou intervenci. Na Ukrajině už od roku 2014 působili „zelení mužíčci“, maskovaní ruští vojáci v neoznačených uniformách, kteří připravovali půdu pro budoucí konflikt a podporovali separatistické tendence. Tímto způsobem se Rusko snažilo vytvořit dojem, že se jedná o spontánní povstání místního obyvatelstva proti vládě v Kyjevě.

Podle Zelinky byla tato ruská propaganda úspěšná. „My s ní neprohráváme, ale ani nevyhráváme. Ovládnutí Krymu měl být pro nás budíček. Zanedbali jsme to, málo jsme se na to připravili,“ připouští velitel.

Ze zprávy ministerstva vnitra o extremismu za rok 2024 vyplývá, že z některých dřívějších pravicových extremistů se stali zastánci Kremlu a začali propagovat „mír“ na Ukrajině. Zmiňme třeba bývalého bruntálského zastupitele za SPD Daniela Makaye, který schvaloval ruskou agresi slovy: „Putin je prostě borec, věřím, že se mu podaří odzbrojit ukrofašisty.“ Jako bývalý voják doporučil použití „vodíkové bomby menší tonáže“.