Jak zjistily Lidovky.cz, švédská strana počítá s tím, že by se vozidla kompletně vyráběla v Česku. Podvozek a celkovou integraci by měl na starosti státní podnik VOP CZ a za výrobu věže by zodpovídala společnost Excalibur Army ze skupiny Czechoslovak Group, kterou založil český zbrojař Jaroslav Strnad.