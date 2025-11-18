ASCOPA má novou výkonnou ředitelku. Stala se jí Lucie Dosedělová

  14:22
Asociace strategické komunikace a vztahů s veřejností (ASCOPA) změnila vedení. Do čela exekutivy profesní organizace nastupuje Lucie Dosedělová. Na pozici výkonné ředitelky bude zodpovědná za rozvoj členské základny, rozšíření vzdělávacích aktivit, business development či péči o soutěž Zlatý středník a ocenění Mluvčí roku.

Lucie Dosedělová se stala novou výkonnou ředitelkou ASCOPA | foto: ASCOPA

„Lucie má přirozenou schopnost propojovat lidi i témata. Zároveň má cit pro nové trendy a komplexní znalosti v public relations, a to napříč obory. Věřím, že pod jejím vedením ASCOPA dále posílí své aktivity a roli oborové a profesní asociace,“ uvedl předseda výkonného výboru asociace Pavel Vlček.

Dosedělová se v oblasti komunikace a médií pohybuje celou svou profesní dráhu. Byla dlouholetou mluvčí Ústeckého kraje, Zoo Praha či českého zastoupení Bauer Media Group, naposledy působila v agenturním prostředí. Věnuje se také vzdělávacím projektům a eventům.

Členkou ASCOPA (dříve PR Klub) je Lucie Dosedělová od roku 2018. Letos v lednu byla zvolena do výkonného výboru asociace.

„ASCOPA je pro mě silná a inspirativní komunita profesionálů. Chci, aby se ještě více otevřela a byla praktickou oporou pro všechny, kdo v komunikaci působí – od zkušených lídrů po začínající PRisty,“ připojila Dosedělová, která ve funkci střídá Michaelu Pišiovou. Ta byla výkonnou ředitelkou asociace od roku 2019.

ASCOPA je největší profesní asociací public relations a komunikace v České republice, navazuje na práci PR Klubu. Jejími členy jsou jak PR odborníci, tak začínající komunikátoři. V rámci institucionálního členství sdružuje firmy, komunikační agentury a veřejné i neziskové organizace.

Asociace se podílí i na rozhodování v mezinárodní asociaci Global Alliance for Public Relations and Communication Management. Pořádá největší komunikační soutěž v České republice a na Slovensku Zlatý středník a profesní ocenění Mluvčí roku.

