„Lucie má přirozenou schopnost propojovat lidi i témata. Zároveň má cit pro nové trendy a komplexní znalosti v public relations, a to napříč obory. Věřím, že pod jejím vedením ASCOPA dále posílí své aktivity a roli oborové a profesní asociace,“ uvedl předseda výkonného výboru asociace Pavel Vlček.
Dosedělová se v oblasti komunikace a médií pohybuje celou svou profesní dráhu. Byla dlouholetou mluvčí Ústeckého kraje, Zoo Praha či českého zastoupení Bauer Media Group, naposledy působila v agenturním prostředí. Věnuje se také vzdělávacím projektům a eventům.
Členkou ASCOPA (dříve PR Klub) je Lucie Dosedělová od roku 2018. Letos v lednu byla zvolena do výkonného výboru asociace.
„ASCOPA je pro mě silná a inspirativní komunita profesionálů. Chci, aby se ještě více otevřela a byla praktickou oporou pro všechny, kdo v komunikaci působí – od zkušených lídrů po začínající PRisty,“ připojila Dosedělová, která ve funkci střídá Michaelu Pišiovou. Ta byla výkonnou ředitelkou asociace od roku 2019.
ASCOPA je největší profesní asociací public relations a komunikace v České republice, navazuje na práci PR Klubu. Jejími členy jsou jak PR odborníci, tak začínající komunikátoři. V rámci institucionálního členství sdružuje firmy, komunikační agentury a veřejné i neziskové organizace.
Asociace se podílí i na rozhodování v mezinárodní asociaci Global Alliance for Public Relations and Communication Management. Pořádá největší komunikační soutěž v České republice a na Slovensku Zlatý středník a profesní ocenění Mluvčí roku.