Lidé si všimli kampaně ANO i „chirurgů z dovozu“. Průzkum zhodnotil volební kampaň

„Mezi Čechy rezonoval i billboard SPD „chirurgové z dovozu“ a kampaň hnutí ANO „nejhorší premiér na světě“, která byla namířená proti Petru Fialovi z ODS, upřesnil Maršík z APRA. Asociace letos v dubnu a následně po volbách zkoumala názory veřejnosti na politickou komunikaci.
„Na jaře ji 81 procent respondentů označovalo jako neetickou a 41 procent očekávalo, že se před volbami bude zhoršovat. Výzkum po volbách ale ukázal, že za neetickou kampaň považuje 67 procent Čechů. Také do budoucna hledí veřejnost optimističtěji, zhoršení čeká 32 procent,“ sdělila asociace v tiskové zprávě.
APRA kvůli obavě ze zneužívání technologií a poklesu etických standardů uvedla před volbami v život Kodex eticky vedené politické komunikace.
„Nepřeceňujeme vliv Kodexu na komunikační praxi politických stran a představitelů. Na druhou stranu jsme vytyčili červené linie. Nedávný případ zfalšovaného videa pomocí AI, kterým se maďarský Fidesz pokouší diskreditovat politického soupeře, ukazuje, že je to třeba,“ řekl dále předseda APRA Maršík s tím, že je rád, že k něčemu takovému v Česku nejspíše nedošlo.
Nevhodné chování či zesměšňování
Podle výsledků výzkumu společnosti NMS pro APRA se společnost poměrně uklidnila. Sedm z deseti Čechů podle průzkumu pokládá volby za férové. To ovšem podle asociace neznamená, že si nevšimli prohřešků. „Nejčastěji to jsou lhaní a překrucování faktů a šíření nepotvrzených spekulací o oponentech,“ upozornila APRA.
Podle ní jsou voliči citliví na kauzy politiků. Podle 42 procent lidí volby proběhly s respektem k demokracii. „V kampani však chyběla slušnost a poctivost, což jsou klíčové zásady pro vedení férové kampaně podle APRA,“ píše dále asociace v tiskové zprávě.
„15 procent respondentů se přiznalo, že se někdy vůči politikům dopustilo nevhodného chování. Nejčastěji šlo o zesměšňování, trollování v diskuzích či psaní neslušných komentářů,“ dodal Maršík.