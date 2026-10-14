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Češi opět nadchli NASA. Mars pod „záclonou“ polární záře je fotografií dne

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  11:36aktualizováno  11:36
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Astronomický snímek dne NASA Mars a Jesličky pod polární září. (10. října 2026)

Astronomický snímek dne NASA Mars a Jesličky pod polární září. (10. října 2026) | foto: Josef Kujal, Vojan Höfer, Petr Horálek (Fyzikální ústav v Opavě)

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70 fotografií
Středečním Astronomickým snímkem dne NASA se stala fotografie trojice českých autorů. Zachycuje planetu Mars před otevřenou hvězdokupou Jesličky pod „záclonou“ polární záře. Snímek vznikl před několika dny ve Švédsku, záře však byla natolik silná, že ji mohli pozorovat i lidé v Česku.

Úspěšná fotografie nese název „Mars and Beehive Under an Aurora“, tedy „Mars a Jesličky pod polární září“. Každý z autorů měl při jejím vzniku svou roli. Josef Kujal z Astronomické společnosti v Hradci Králové se postaral o technickou podporu, Vojan Höfer zorganizoval expedici a Petr Horálek z Fyzikálního ústavu v Opavě snímek pořídil.

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70 fotografií

Fotografie vznikla 10. října během maxima mimořádně jasné polární záře. Jen několik hodin po jejím vyvrcholení se k už tak fotogenickému úkazu přidalo vzácné úhlové přiblížení planety Mars k centru otevřené hvězdokupy M44 (Jesličky) v souhvězdí Raka.

Tato hvězdokupa se nachází zhruba 600 světelných let od Slunce. Na pozemské obloze se v její úhlové blízkosti může objevit také Měsíc či jiná z planet soustavy.

Počasí bylo v den, kdy fotografie vznikala, mimořádně větrné, popsal Horálek. „Ale po rozpuštění oblačnosti pozdě večer bylo nebe tak průzračné, že se dala kupa s jasnou oranžovou planetou Mars v popředí zaznamenat opravdu nízko nad obzorem,“ dodal.

Jeho kolega Höfer přiblížil, jak oslnivá záře nad Švédskem zavládla. „Právě jasná polární záře natolik osvítila krajinu, že bylo snadné zaznamenat i lesy na vzdáleném horizontu, i když byla noc jinak naprosto bezměsíčná a místo pozorování, švédský Lansjärv, leží daleko od zdrojů světelného znečištění,“ uvedl.

Ani jeden z autorů podle Kujala netušil, jak mimořádný úkaz je v den jejich příjezdu čeká. „Věděli jsme, že je opravdu silná,“ popsal polární záři. „Ale jak moc, to jsme zjistili až v momentě, kdy nám začali psát přátelé z Česka, že ji vidí i tam nízko nad severním obzorem.“

Záře nastala na den přesně po dvou letech od podobně intenzivního úkazu z 10. října 2024. Tehdy šla ovšem kvůli počasí pozorovat z Česka jen stěží.

Astronomický snímek dne NASA je ocenění nejzajímavější fotografie z vesmíru, kterou denně vybírají a doplňují popisem astronomové Jerry Bonnell a Robert Nemiroff z NASA. Mottem projektu je „Objevujte vesmír“ a od roku 1995, kdy byl vybrán první snímek, jde o jedno z nejuznávanějších ocenění svého druhu na světě.

Česko slavilo úspěch v této kategorii také například letos v srpnu. Snímkem dne byla tehdy fotografie „Mostly Perseids“, tedy „Většinou Perseidy“, od českého autora Jakuba Koukala z Hvězdárny ve Valašském Meziříčí.

21. ledna 2026
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