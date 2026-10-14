Češi opět nadchli NASA. Mars pod „záclonou“ polární záře je fotografií dne

Úspěšná fotografie nese název „Mars and Beehive Under an Aurora“, tedy „Mars a Jesličky pod polární září“. Každý z autorů měl při jejím vzniku svou roli. Josef Kujal z Astronomické společnosti v Hradci Králové se postaral o technickou podporu, Vojan Höfer zorganizoval expedici a Petr Horálek z Fyzikálního ústavu v Opavě snímek pořídil.
Fotografie vznikla 10. října během maxima mimořádně jasné polární záře. Jen několik hodin po jejím vyvrcholení se k už tak fotogenickému úkazu přidalo vzácné úhlové přiblížení planety Mars k centru otevřené hvězdokupy M44 (Jesličky) v souhvězdí Raka.
Tato hvězdokupa se nachází zhruba 600 světelných let od Slunce. Na pozemské obloze se v její úhlové blízkosti může objevit také Měsíc či jiná z planet soustavy.
Počasí bylo v den, kdy fotografie vznikala, mimořádně větrné, popsal Horálek. „Ale po rozpuštění oblačnosti pozdě večer bylo nebe tak průzračné, že se dala kupa s jasnou oranžovou planetou Mars v popředí zaznamenat opravdu nízko nad obzorem,“ dodal.
Jeho kolega Höfer přiblížil, jak oslnivá záře nad Švédskem zavládla. „Právě jasná polární záře natolik osvítila krajinu, že bylo snadné zaznamenat i lesy na vzdáleném horizontu, i když byla noc jinak naprosto bezměsíčná a místo pozorování, švédský Lansjärv, leží daleko od zdrojů světelného znečištění,“ uvedl.
Ani jeden z autorů podle Kujala netušil, jak mimořádný úkaz je v den jejich příjezdu čeká. „Věděli jsme, že je opravdu silná,“ popsal polární záři. „Ale jak moc, to jsme zjistili až v momentě, kdy nám začali psát přátelé z Česka, že ji vidí i tam nízko nad severním obzorem.“
Záře nastala na den přesně po dvou letech od podobně intenzivního úkazu z 10. října 2024. Tehdy šla ovšem kvůli počasí pozorovat z Česka jen stěží.
Astronomický snímek dne NASA je ocenění nejzajímavější fotografie z vesmíru, kterou denně vybírají a doplňují popisem astronomové Jerry Bonnell a Robert Nemiroff z NASA. Mottem projektu je „Objevujte vesmír“ a od roku 1995, kdy byl vybrán první snímek, jde o jedno z nejuznávanějších ocenění svého druhu na světě.
Česko slavilo úspěch v této kategorii také například letos v srpnu. Snímkem dne byla tehdy fotografie „Mostly Perseids“, tedy „Většinou Perseidy“, od českého autora Jakuba Koukala z Hvězdárny ve Valašském Meziříčí.
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21. ledna 2026