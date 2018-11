‚Ať Babiš podá demisi‘. Česko čekají demonstrace proti premiérovi

PRAHA Česko čekají dvě velké demonstrace. Obě jsou namířené proti současnému dění kolem trestně stíhaného premiéra Andreje Babiše. Zejména v souvislosti s výpovědí pro televizi Seznam Zprávy jeho syna obviněného v kauze Čapí hnízdo. První demonstrace bude v Praze už ve čtvrtek večer, a to od sedmi hodin na Václavském náměstí. Další protesty se pak odehrají v sobotu na výročí 17. listopadu. Protesty se prostřednictvím internetu svolávají i do Brna.

Ve čtvrtek od sedmi hodin večer vyjdou do ulic nespokojení občané poprvé. Kvůli očekávané vysoké účasti se přesouvá demonstrace s názvem „Požadujeme demisi premiéra“ z původně avizovaného Malostranského náměstí na Václavské náměstí.

‚Děsivé svědectví‘

„Vzhledem k počtu nahlášených účastníků, a po komunikaci s městem, jsme museli demonstraci přesunout na Václavské náměstí.“ upozornil za organizátory akce svolané především přes Facebook Michal Vožda ze skupiny AUVA.

Tématem demonstrace má být „děsivé svědectví Andreje Babiše juniora, únos Andreje Babiše mladšího na Krym, prohlášení za neschopného vypovídat a uklizení syna našeho premiéra“.

Organizační tým zmínil ještě jeden důvod ke svolání mohutného protestu v ulicích. „Jsme civilizovaná země? Jsme stále ještě právní stát? Kam až musíme klesnout? Proč policie případ únosu AB ml. (Andreje Babiše ml. – pozn. red.) odložila, že nedošlo k trestnému činu? Kdo hlídá hlídače? Co všechno AB budeme muset ještě tolerovat? Kam až je ochotný zajít? Za jakou cenu? A proč? Co si asi myslí jeho další tři děti, když tohle vidí? Chápou, že může dojít i na ně?“

V souvislosti se čtvrteční akcí prostřednictvím sociální sítě Facebook přislíbilo účast 10 tisíc účastníků, dalších 56 tisíc má - slovy sociální sítě - o událost „zájem“. Mnozí se navíc o akci dozvídají i jinou cestou, z důvodu toho, že nemají Facebook.

Akce 17. listopadu

Organizátoři proto rozdávají letáky a spoléhají i na to, že se o tom další lidé předem dozvědí od samotných účastníků protestu. „Netuším, kolik lidí tam přijde, ale přislíbená účast je vysoká,“ řekl serveru Lidovky.cz Vožda, který má s pořádáním demonstrací zkušenosti. Stál i za předchozími protibabišovskými demonstracemi.

Také v sobotu, v den připomínky výročí pádu komunistického režimu, se uskuteční protestní akce. A to hned dvě. Jednu bude mít pod kuratelou spolek Milion chvilek pro demokracii, který má na svém pomyslném kontě už řádku demonstrací. Aktuální událost s názvem „Demisi!“ na Facebooku pak uvádí slovy: „Události zašly příliš daleko. Chceme demisi trestně stíhaného premiéra!“



Protestní pochod Prahou začne v sobotu 17. listopadu v půl třetí na Hradčanském náměstí. Odtud půjdou, jak tvrdí organizátoři, desetitisíce lidí přes Národní třídu na Staroměstské náměstí, kde od 16 hodin začne „živelná demonstrace“. „Chceme žít v normálním slušném státě, ne v Palermu. Chceme slušné Česko. A chceme demisi! Přijďte dát najevo svůj názor. Bez nás totiž skutečná změna nikdy nenastane!“ píše tým.

Tým organizátorů očekává desetitisíce lidí. „I vzhledem k tomu, že tito lidé jsou tak jako tak 17. listopadu v ulicích. Řečníky stále sháníme, potvrzen je autor projektu mapovani.cz a novinář Petr Havlík či filosof Václav Němec,“ uvedl pro Lidovky.cz mlzvčí spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář k akci, kterou svolává jak přes sociální sítě, tak přes e-mailové vzkazy pro ty, kteří se připojili k petici proti Andreji Babišovi.

Další protest je plánovaný taktéž na 17. listopadu. Tentokrát na Národní třídu. Akci s názvem „StB na Národní třídě nechceme! (klidný protest)“ by měla začít dle plánů v půl osmé ráno na Národné tříde v Praze.

Anotace zní: „Předchozí 2 roky se 17. listopadu estébákovi Burešovi bohužel povedlo svou přítomností znesvětit Národní třídu, letos proto uděláme pokojné pietní shromáždění v podobě živého řetězu, aby už to nemorální spolupracovníky zločinného totalitního režimu nikdy nenapadlo pokoušet se něco podobného zopakovat. Píšťalky pochopitelně s sebou.“

Protest pořádá společně hned několik spolků. Jmenovitě jde: Prezidenti ČR, Jsme pro postavení komunistů mimo zákon (my skutečně), Mladí Demokraté, Proti projevům nenávisti, Společně to dáme, Společně to dáme - Zlínský kraj, Kaputin - Demokraté, zastavme Putina, Rebelové české politiky, PROČ? PROTO, Politika a Svědomí, Výzva lidem dobré vůle, Open Doors, 5 rizikových faktorů AB - bude hůř?, Manipulátoři.cz a Ziggy Horváth - ofišl pejč.

Brněnský protest

Protesty ale zažijí vedle metropole i jiná místa v Česku. Například na sobotu je už avizovaná akce v Brně na Malinovského náměstí. Od půl druhé začne akce spolku Milion chvilek pro demokracii v součinnosti s organizací Společně Brno“. Demonstrace „Konec vlády jednoho muže – Brno“ zve účastníky slovy o „trestně stíhaném agentovi StB“.

„Není v pořádku, aby nám vládl trestně stíhaný agent StB, kterého se týká stále více nevyřešených kauz. Podezření z neoprávněného čerpání desítek milionů, maření vyšetřování, křivé přísahy na zdraví svých dětí,.. Podporujeme snahu opozičních stran vyvolat hlasování o nedůvěře vlády. Apelujeme na ČSSD, aby vzali rozum hrsti, udělejte státnické gesto! Jde o brněnský krátký symbolický happening. Na tuto sobotu spadá již hodně akcí, proto volba odpolední hodiny konání akce. Následovat bude Sedmnáctý listopad - Výstava a debata. Místo sešlosti bude upřesněno,“ stojí na Facebooku.