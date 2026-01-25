Podle bezpečnostních analytiků by odprodej letounů L-159 mohl Česku ekonomicky pomoci, konkrétně leteckému průmyslu. „Tak ať dělá Petr Pavel obchoďáka a prodává letadla ve světě,“ reagoval Ševčík. „Kdysi jsem poukazoval na to, že se tyto letadla dají používat na nějaké výcviky a bylo to zesměšňováno,“ dodal. Bývalý ministr Vlček označil jeho slova za prokremelské proklamace.
Podle Vlčka je rozhodnutí neposkytnout letouny Ukrajině čistě politické, z jeho pohledu ale chybné. „O L-159 je ve světě zájem, a pokud vidíme, že se válečné konflikty změnily, pak je poskytnutí letounů Ukrajině pro nás i hospodářsky výhodné,“ okomentoval.
Ševčík na to reagoval tím, že se o letadlech ví, že jsou dobrá, a není tedy potřeba je propagovat.
Místopředseda Sněmovny Patrik Nacher (ANO) ve vysílání řekl, že bývalá ministryně obrany Jana Černochová (ODS) je konzistentní v tom, co říkala před volbami i po nich. Souhlasí totiž s tvrzením jejího nástupce Jaromíra Zůny (za SPD), že Česko letouny L-159 prodat nemůže. „Dva ministři obrany u vlád, které se neshodnou v zásadě na ničem, se na tomhle shodnou,“ poukázal Nacher.
Také místopředseda ODS Karel Haas má rozhodnutí vlády za politické, zároveň ale i za strategickou chybu. Podle něj měla v současné situaci převážit pomoc Ukrajině.
Stanovisko Černochové nebylo podle Haase o tom, že by se letouny neměly prodat. Podle něj jen potvrdila, že armáda všechny skutečně používá. „Není to materiál, který by stál někde ve skladech. Ale paní ministryně nikdy neřekla, že je není schopna nebo ochotna darovat,“ dodal. Letadla se podle Haase používají k výcviku i obraně, ale záleží na politickém rozhodnutí vlády, jak s nimi naloží. Letounů L-159 má Česko celkem 24, 16 z nich v jednomístné variantě, zbylých osm je dvoumístných.
Tomu ale Nacher oponoval tím, že sama Černochová v minulých týdnech řekla, že by se na místě ministra Zůny zachovala stejně.
Podle Ševčíka se Černochová i náčelník generálního štábu Karel Řehka snaží hájit své zájmy. „Kdo otevřel tuhle otázku? Samozřejmě to otevřel voják na Hradě, prezident Petr Pavel,“ řekl.
„Vidíme, jak váleční štváči volají po tom, abychom byli připraveni se bránit, a najednou chceme rozprodávat letadla, kterých nemáme tolik nazbyt,“ dodal Ševčík. Prodej letounů by podle něj oslabil obranyschopnost České republiky, to ale již dříve vyvrátil Řehka.
Prezident Petr Pavel během návštěvy Ukrajiny diskutoval prodej čtyř letounů L-159. Žádný příslib ale podle svých slov nedal. Tento krok mu ale vyčetl ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Podle něj se prezident zachoval jako slon v porcelánu. Pavel později uvedl, že návrh vzešel z ukrajinské strany, letouny jsou podle něj předmětem zájmu země minimálně půl roku.
Řehka v pátek řekl, že armáda byla připravena letouny pro Ukrajinu vyčlenit. Naopak ministr obrany Zůna již dříve uvedl, že česká armáda letouny prodat nemůže. Později dodal, že vychází z loňského nálezu Nejvyššího kontrolního úřadu.
