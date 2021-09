‚Ať je pro některé vakcína povinná.‘ Názory na nucení k vakcinaci se liší, stát se bojí odlivu sester a ošetřovatelů

Zatímco se onemocnění covid-19 nyní šíří zejména mezi neočkovanými a čísla nakažených rostou, počtům nově naočkovaných v ČR jako kdyby docházel dech. Například v pátek zdravotníci naočkovali asi 17 tisíc lidí, přitom v předchozím týdnu to bylo až 28 tisíc za den; ještě na začátku srpna bylo denně aplikováno kolem 50 tisíc dávek vakcín, na začátku července dokonce přes 100 tisíc.

Co s tím, aby byla dosažena kýžená míra proočkovanosti populace, tedy 75 procent? Některé státy sázejí na povinné očkování zdravotníků a pracovníků v sociálních službách, jinde spoléhají na svědomitost lidí. Česko patří do té druhé skupiny. A měnit to zatím, k nevoli řady expertů, nehodlá.