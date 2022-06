Ať mohou ministři, primátoři či hejtmani požádat o prověrku konkrétní osoby, přejí si Piráti

Konkrétně mimořádnou schůzi chce vládní strana ke třem předlohám, které již leží ve Sněmovně. Týká se to novel zákonů o evidenci skutečných majitelů, kterou chtějí Piráti projednat do prázdnin, o svobodném přístupu k informacím, která by podle Michálka měla do prázdnin projít druhým čtením, a o střetu zájmů. „Museli jsme udělat mezikrok, zatím jsme prosadili opětovné zveřejňování majetkových oznámení politiků. Té myšlenky zákona se nevzdáváme, je na ní koaliční shoda, chceme ji prosadit do konce prázdnin,“ doplnil šéf klubu.

Ve Sněmovně je připravena také novela zákona o veřejných zakázkách. Připravené pro projednání vládou jsou podle Pirátů zákony o lobbingu a o ochraně oznamovatelů a opatření zavádějící průhledné financování politických stran, rozšíření působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu a větší nezávislost státních zástupců.

Zákon o lobbingu má podle Michálka dopracovat ministerstvo spravedlnosti, průhledné financování stran pak připravuje ministerstvo vnitro, návrh je zpracován a bude projedná ho koalice. Ochrana oznamovatelů bude také předložena jako koaliční návrh. „Hledáme shodu na rozsahu toho, které všechny oznamovatele má zákon chránit,“ řekl šéf klubu. Na návrhu větší nezávislosti státních zástupců pracuje podle něj též ministerstvo spravedlnosti.

Piráti připravili také několik opatření v takzvaném dlouhodobém plánu. Patří mezi ně vizualizace rozpočtu s detailními daty, jednotná veřejná evidence dotací ve veřejném sektoru a systém zpětné kontroly a hodnocení efektivity vynaložených výdajů.

Evidenci dotací a vizualizaci rozpočtu podle Michálka zpracovává náměstek ministra financí Jiří Valenta. Zpětné hodnocení výdajů doporučuje OECD, uvedl Michálek. „Znamená to, pojďme se podívat na to, jak resort utrácel peníze, a hledat možnosti, jak ušetřit,“ uvedl s tím, že se věc také připravuje na ministerstvu financí.

I v souvislosti s aktuální kauzou korupce na pražském dopravním podniku (DPP) chtějí Piráti zvážit opatření, aby ministři, primátoři či hejtmani měli možnost požádat o prověrku konkrétní osoby, kterou někdo chce dosadit do městské či státní firmy. „Provedl by ji Národní bezpečnostní úřad ve zrychleném a zjednodušeném režimu. Tam by bylo možné dohledat pochybné vazby,“ řekl Michálek.