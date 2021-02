‚Ať si to opozice vezme na triko.‘ Odpůrci nouzového stavu budou zodpovědní za smrt lidí, řekl Babiš

PRAHA/BĚLEHRAD Kdo ve čtvrtek nebude v Poslanecké sněmovně hlasovat pro prodloužení nouzového stavu, bude podle premiéra Andreje Babiše (ANO) zodpovědný za smrt svých spoluobčanů. Babiš to řekl při návštěvě Srbska. Kritizoval v té souvislosti to, že opozice na jednání o prodloužení nouzového stavu přináší rozpočtová témata. Kabinet žádá Sněmovnu, aby nouzový stav mohl pokračovat i po 14. únoru, podporu dosud nemá.

„Pokud někdo zítra (ve čtvrtek) neschválí nouzový stav, tak bude přímo odpovědný za smrt našich spoluobčanů. Přímo odpovědný. Pokud se zvýší smrtnost u nás, tak ať si to opozice vezme na triko,“ uvedl Babiš.

Nouzový stav podle něj nic společného s rozpočtem nemá. „Pokud máme bojovat proti covidu, tak musíme dělat nějaká opatření. Pokud chce někdo odvolat armádu (z nemocnic) a kolaps našeho zdravotnictví, tak prosím, ať si to vezmou na triko,“ dodal.



Premiér uvedl, že kabinet potřebuje nouzový stav a související nástroje pro zvládání epidemie. „Zítra (ve čtvrtek) měla být vláda o rozpočtu, tu odložíme na pondělí, zítra ráno se musíme domluvit, jak budeme postupovat,“ uvedl Babiš. Podporu prodloužení nouzového stavu vyloučili dříve komunisté a SPD, dnes také koalice ODS, lidovců a TOP 09.

Kabinet nežádá nouzový stav pro sebe, ale proto, aby mohl chránit lidi, dělat opatření a nasazovat vojáky na pomoc do nemocnic, uvedl Babiš. „Opoziční strany si pletou stav epidemie a v nemocnicích s rozpočtovými nároky. Nemůžeme přece vázat opatření v rámci nouzového stavu na nějaké rozpočtové dopady,“ uvedl.

Když opozice s vládou jedná, jde jí podle premiéra pouze o publicitu. Po nedělním jednání s předsedy Pirátů a Starostů a nezávislých předal návrhy stran ministrům. „I když jsme některé věci zrealizovali, tak i Piráti to odmítli. Tam jde vždy o zviditelnění, o tu tiskovku po tom jednání. To je tak vše, co opozice sleduje,“ konstatoval.

Měli jsme se poučit Litovlí

Babiš po návštěvě srbského Bělehradu také komentoval opatření, která má ve čtvrtek pro Karlovarský a Královéhradecký kraj přijmout vláda. Hygienici měli podle premiéra šíření epidemie koronaviru na Chebsku, Sokolovsku a Trutnovsku už dávno řešit modelem, jaký použili loni v Litovli na Olomoucku. Litovel a přilehlé obce, kde žije na 24 000 lidí, byla loni uzavřena od 16. do 30. března.

Babiš dodal, že konat by měla hlavní hygienička Jarmila Rážová. „Já ji vyzval, aby už konečně hygiena zásadně dělala opatření, včera opakovaně,“ uvedl. Problém na Sokolovsku, Chebsku a Trutnovsku podle něj trvá už dlouho. Dotaz ke spokojenosti s prací Rážové ponechal bez komentáře.

Vyjmenované okresy jsou podle premiéra centry nákazy s obrovským počtem nakažených. „A tady myslím, že hygiena už měla dávno konat, aby se nákaza nešířila do okolních oblastí,“ uvedl. Výsledkem šíření koronaviru v těchto regionech jsou přeplněné nemocnice, které jedou na doraz.

Premiérův poradce a bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula doplnil, že specificky loni hygiena postupovala také v Moravskoslezském kraji a nákaze v OKD. Není podle něj důvod, aby tam, kde se nákaza šíří rychle, nebyla jiná opatření. „To je cesta, jak eliminovat to obrovské zatížení,“ konstatoval.