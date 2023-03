„Snažil se pozvednout důstojnost prezidentského úřadu tak, aby se Arcibiskupský palác nemusel stydět za Hrad, s nímž sousedí,“ říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz církevní historik Jaroslav Šebek.

Lidovky.cz: Kam sahají kořeny bohoslužby Te Deum?

Te Deum je slavnostní bohoslužba, která se obecně provádí v katolické církvi při neslavnějších příležitostech. Má svoje kořeny v dobách monarchií, ale v zásadě byl tento model převzatý do demokratických podmínek. V době první republiky se nicméně ani jeden ze zvolených prezidentů, tedy Tomáš Garrigue Masaryk ani Edvard Beneš, této bohoslužby neúčastnili, byť bohoslužba byla vždy v katedrále sloužena. Arcibiskup vyprošoval vždy pro nového prezidenta boží požehnání, nebylo to ale oficiální součástí inauguračního procesu. Byla to záležitost ryze náboženská a ryze církevní.