Auditní sága kolem projektů Agrofertu nabrala nový směr. Evropská komise rozporuje už jen jeden projekt

PRAHA Pod příkrovem koronaviru nabrala vývoj i auditní sága kolem projektů Agrofertu. Poslední novinka se týká auditu na agrodotace. Evropská komise zrušila své původní usnesení, kterým zarazila možnost čerpání na několik konkrétních projektů holdingu Agrofert, jehož obmyšleným je premiér Andrej Babiš (ANO). Vydala rozhodnutí nové, kde rozporuje už jen jeden projekt.

„Evropská komise své rozhodnutí zrušila, čili – jinak řečeno – jsme vyhráli,“ řekl serveru iRozhlas, který zprávu přinesl, vládní zmocněnec pro zastupování státu před unijním tribunálem Martin Smolka. Kvůli tomu také Česká republika, respektive vláda, stáhne žalobu na Evropskou komisi, kterou na popud ministerstva zemědělství v únoru podala.



Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) chtěl mít vyjasněno, co jsou a nejsou překážky k výplatě dotací, čehož jinak než žalobou nejde dosáhnout, vrcholnou výkladovou autoritou je soud. Žaloba se tudíž bude podávat velmi pravděpodobně nová, na onen poslední rozporovaný projekt. Zablokované k refundaci z Bruselu byly původně čtyři agro-akce, dohromady za 6,3 milionu.

Ve svém vlastním režimu se odehrává život druhého auditu, který propátrával strukturální fondy. Je hotový, střet zájmů premiéra konstatuje a Česko vyjednává o snížení vyměřené sankce, jež činí 285 milionů. Vyjednávání sestává z bilaterálních, odborných jednání úředníků, na jejichž základě si pak Česká republika a Evropská komise vyměňují své odpovědi, ústupky nebo trvání na svém. Tento audit kvůli koronaviru pospává, vláda zažádala, aby mohla odpověď na závěry kvůli virové krizi odeslat později, do konce června, a Brusel jí vyhověl.

Mohlo by se zdát, že je jedno, jestli subvence pochází ze strukturálních nebo zemědělských fondů, ale právně je v tom rozdíl. SZIF má svůj vlastní rozpočet, není podřazený tomu ministerskému. Kvůli tomu se vymyká působnosti zákona o rozpočtových pravidlech, jemuž jsou podřízena mimo jiné ministerstva. Paragraf o střetu zájmů se váže na subvence udělované podle rozpočtových pravidel. Podle dikce zákona SZIF žádné takové nerozděluje, a to ze státního ani z evropského rozpočtu.

Pro strukturální fondy je certifikační autoritou patřičný odbor na ministerstvu financí, na peníze, jež protékají tudy, se paragraf o střetu zájmů vztahuje. V této auditní větvi běží od prosince osmiměsíční lhůta – nyní protažená, v níž Česká republika rozporuje výši korekce a namítá proti tomu, aby evropští auditoři vykládali český zákon. Podle bruselských kontrolorů premiér českému zákonu nevyhověl, své firmy vložil do svěřenských fondů konstruovaných tak, že si podržel rozhodující vliv. Babiš i Agrofert trvají na tom, že všechno udělali v souladu s legislativou, výhrady odmítají.

Certifikační autorita při ministerstvu financí nicméně od podzimu 2018 žádné žádosti o refundaci předfinacovaných projektů některé z firem z holdingu do Bruselu neposílá a nebude posílat, dokud nebude jasné, jak se Evropská komise k českým námitkám postaví. Ze strukturálního auditu je jasné a rozhodnuté jenom to, že kontrola odpustila sankci republice, tím by byla vyměřená korekce dvojnásobná. Seškrtala jen neuznatelné náklady v projektech Agrofertu.

U obou auditů se pak posuzování točí kolem dvou dat. Od účinnosti českého zákona o střetu zájmů a od účinnosti pozdější nové evropské směrnice. Podle strukturálního auditu je právní poměr holdingu a premiéra v rozporu s obojím.