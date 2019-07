Nahý Australan pod vlivem drog skočil z Karlova mostu do Vltavy. Dvacet minut se snažil uplavat policii

Praha Šestadvacetiletý Australan v sobotu po půlnoci skočil nahý z Karlova mostu do Vltavy, kde se snažil 20 minut uplavat policistům, strážníkům a hasičům. Po vytažení z vody byl předán do péče zdravotníků, kterým chtěl ze sanitky také utéct. Před skokem zřejmě někomu vytrhl z ruky mobilní telefon. Ukázalo se, že muž byl pod vlivem omamných psychotropních látek, v současné době je na detoxu. Řekl to policejní mluvčí Tomáš Hulan.

Praha – zcela nahý cizinec skočil z Karlova mostu do Vltavy, kde se snažil 20 minut uplavat policistům, strážníkům a hasičům. Po vytažení z vody byl předán do péče zdravotníků. I těm chtěl utéct ze sanitky. Policisté nyní zjišťují o koho se jedná a co ho vedlo k tomuto jednání. pic.twitter.com/T1773hwF4s — Policie ČR (@PolicieCZ) 5. července 2019 „Muž je stále na detoxu příslušného zdravotnického zařízení, zatím není ve stavu, že by s ním bylo možné provést příslušné úkony, zjistit, o co se jednalo, zda bylo jednání protiprávní,“ doplnil. Tělo vytažené z Vltavy patřilo dělníkovi, který spadl v Dejvicích do kanalizace Policie v současné době posuzuje případ jako podezření z trestného činu krádeže, musí ale ještě zjistit řadu okolností. „Byl tam s kamarády, i ty se snažíme zjistit, prověřit,“ uzavřel Hulan. Mobilní telefon policisté nenašli.