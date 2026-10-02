O tom, že v Praze se má dnes a v Brně v sobotu uskutečnit ilegální sjezd až tisíců tuningových aut „Europe illegal season end 2026“, policie informovala v úterý. Zjistila to zejména ze sociálních sítí a nachystala kvůli tomu rozsáhlé bezpečnostní opatření. Akce komplikuje provoz aut i veřejné dopravy.
„Naše přítomnost zřejmě účastníky odrazuje od protiprávního jednání,“ řekl mluvčí. Podle zpravodaje ČTK policie kontroluje řidiče aut vyjíždějících z parkoviště, ve vzduchu je policejní vrtulník.
Parkoviště u čakovického hypermarketu podle zpravodaje ČTK zcela zaplnili lidé, auta a motocykly. Zní zvuk policejních houkaček a motorů, někteří motorkáři své stroje tzv. túrují. Na parkoviště míří tisíce převážně mladých lidí, vozy si prohlížejí, fotografují a natáčejí na mobily. Často přicházejí pěšky, doprava je zablokovaná od letňanského zimního stadionu, komplikovaný je také průjezd autobusů MHD. Na sraz si stěžují lidé, kteří si do hypermarketu přijeli nakoupit a akce jim ztěžuje odjezd.
Podobná akce se v minulých letech uskutečnila v jiných evropských zemích a vždycky ji doprovázelo rozsáhlé a zásadní ohrožování bezpečnosti silničního provozu a veřejného pořádku, uvedl v úterý mluvčí policejního prezidia Jozef Bocán. Účastníci podle něj organizovali nelegální závody, cíleně blokovali dálnice i další silnice, snažili se blokovat policejní auta, kradli dopravní značení a používali pyrotechniku.
Policie proto podle Bocána nasadí v období sjezdu policisty ze všech dálničních oddělení, krajských oddělení silničního dohledu, dopravních inspektorátů územních odborů nebo vozidla z celorepublikového Speciálního oddělení dohledu Čechy a Morava. Zapojily se také mobilní hlídky cizinecké policie. Policie plánovala zapojit i drony.
Policisté hlídají také hraniční přechody a významné příjezdové cesty. Třeba jihomoravská policie dnes informovala o tom, že nedaleko hranic ukončila jízdu dvěma cizincům, kteří na celoevropský tuningový sraz mířili. Jednomu odebrala osvědčení o registraci vozu kvůli neschváleným úpravám, druhý, sedmnáctiletý, jel bez řidičského průkazu.
V sobotu se podle dosavadních informací mají účastníci akce přesunout právě na jihomoravské metropole – do Brna. „Pod dohledem budou kromě hlavních komunikací také odpočívky, čerpací stanice a další místa, kde lze předpokládat krátkodobé shromažďování účastníků,“ uvedl jihomoravský policejní mluvčí David Chaloupka. Pod zvýšeným dohledem policie na jihu Moravy jsou od čtvrtka především dálnice D1, D2 a další významné silniční tahy.