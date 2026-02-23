Ministr Klempíř měl autonehodu, je v nemocnici. Není mu nejlépe, řekl Šťastný

Auto s ministrem kultury Otou Klempířem (Motoristé) mělo v pondělí ráno nehodu. Vůz s majáčkem, ve kterém ministr cestoval na úřad, se střetl s dalším autem. Náraz aktivoval airbag. Podle jeho mluvčí Barbory Šťastné začal Klempíř po incidentu pociťovat zdravotní obtíže. „Z tohoto důvodu byla přivolána zdravotnická záchranná služba, která ministra transportovala do Ústřední vojenské nemocnice,“ řekla pro iDNES.cz.
Událost portálu Seznam Zprávy potvrdil Klempířův stranický kolega a ministr Boris Šťastný. Klempíř podle něj po nehodě služebního vozu dorazil na ministerstvo. „Teď řešíme jeho zdravotní stav, není mu nejlépe,“ uvedl. Nehoda se stala po osmé hodině ráno na Vítězném náměstí v Praze.

Bližší informace serveru iDNES.cz následně poskytla jeho mluvčí Barbora Šťastná. „Ministr byl po nehodě odvezen náhradním vozidlem na Ministerstvo kultury, kde začal pociťovat zdravotní obtíže. Z tohoto důvodu byla přivolána zdravotnická záchranná služba, která ministra transportovala do Ústřední vojenské nemocnice k dalším vyšetřením,“ řekla.

„U dopravních nehod, kde dochází k úrazu na hlavu, a tady podle všeho mechanismus takový byl, protože podle mých informací vypadly všechny airbagy a ten náraz byl skutečně velký, tak často přichází příznaky o něco později,“ doplnil Šťastný.

O výsledcích vyšetření a stavu ministra bude Šťastná dle jejích slov informovat.

Policejní mluvčí Eva Kropáčová potvrdila, že na Vítězném náměstí se ráno srazila dvě osobní auta. „Okolnosti nehody zjišťujeme,“ dodala.

