Auto prorazilo vchod drogerie a mezi regály smetlo ženu. Řidič si spletl pedály

  12:15aktualizováno  12:15
Do prodejny drogerie v Letovicích na Blanensku vjel v úterý s autem pětaosmdesátiletý řidič. Nehoda se stala, když se venku snažil zaparkovat, jenže si spletl pedály a místo brzdy sešlápl plyn. Škodovka prorazila skleněné vchodové dveře a vjela rovnou mezi regály. V tu dobu se v obchodě nacházela žena středního věku, která skončila pod autem.
Krátce před úterním polednem vlétlo auto přímo do prodejny v Letovicích na Blanensko. Řidič staršího věku si při parkování spletl pedály.

„Řidič chtěl zaparkovat před prodejnou, ale spletl si brzdový a plynový pedál,“ řekl policejní mluvčí Pavel Šváb.

Po prvotním oznámení, že vůz najel přímo do obchodu, vyslali záchranáři na místo kromě pozemní lékařské a záchranářské posádky také vrtulník a velkokapacitní sanitku.

Krátce před úterním polednem vlétlo auto přímo do prodejny v Letovicích na Blanensko. Řidič staršího věku si při parkování spletl pedály.

„Museli jsme počítat s tím, že tam může být více zraněných. Po přesnějších informacích z místa byly vrtulník i velkokapacitní sanitka odvolány,“ uvedla mluvčí krajské záchranné služby Michaela Bothová.

Zdravotníci měli v péči seniora a ženu, jež zpod auta sama vylezla. Zatímco řidiče záchranáři po kontrolních vyšetřeních ponechali na místě, zraněnou ženu převezli po ošetření k vyloučení závažnějších zranění do boskovické nemocnice.

„Předběžný odhad škody je 120 tisíc korun,“ sdělil policejní mluvčí Pavel Šváb s tím, že poničené vybavení obchodu se odhaduje na 100 tisíc korun. Zbylá částka se týká auta.

Dechová zkouška na alkohol byla u seniora negativní.

