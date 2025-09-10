„Řidič chtěl zaparkovat před prodejnou, ale spletl si brzdový a plynový pedál,“ řekl policejní mluvčí Pavel Šváb.
Po prvotním oznámení, že vůz najel přímo do obchodu, vyslali záchranáři na místo kromě pozemní lékařské a záchranářské posádky také vrtulník a velkokapacitní sanitku.
„Museli jsme počítat s tím, že tam může být více zraněných. Po přesnějších informacích z místa byly vrtulník i velkokapacitní sanitka odvolány,“ uvedla mluvčí krajské záchranné služby Michaela Bothová.
Zdravotníci měli v péči seniora a ženu, jež zpod auta sama vylezla. Zatímco řidiče záchranáři po kontrolních vyšetřeních ponechali na místě, zraněnou ženu převezli po ošetření k vyloučení závažnějších zranění do boskovické nemocnice.
„Předběžný odhad škody je 120 tisíc korun,“ sdělil policejní mluvčí Pavel Šváb s tím, že poničené vybavení obchodu se odhaduje na 100 tisíc korun. Zbylá částka se týká auta.
Dechová zkouška na alkohol byla u seniora negativní.