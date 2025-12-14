Kumpáni vezli ze Slovenska léky na výrobu pervitinu, vůz zastavila policie

Autor: ,
  11:55aktualizováno  11:55
Terénní auto, jehož posádka vezla se Slovenska zásilku léků potřebných k výrobě pervitinu, zastavila policie v Kyjově na Hodonínsku. Kumpáni léky nakoupili v tamních lékárnách. Zakázanou látku vyráběl třiapadesátiletý muž v dílně v sousedství rodinného domu v obci nedaleko Kyjova. Policisté u něj našli i nelegálně držené střelné zbraně.
Třiapadesátiletý muž vyráběl v dílně v sousedství rodinného domu v obci...

Třiapadesátiletý muž vyráběl v dílně v sousedství rodinného domu v obci nedaleko Kyjova pervitin. | foto: Policie ČR

Třiapadesátiletý muž vyráběl v dílně v sousedství rodinného domu v obci...
Třiapadesátiletý muž vyráběl v dílně v sousedství rodinného domu v obci...
Třiapadesátiletý muž vyráběl v dílně v sousedství rodinného domu v obci...
Třiapadesátiletý muž vyráběl v dílně v sousedství rodinného domu v obci...
6 fotografií

„Hodonínským kriminalistům se zatím podařilo prokázat, že od začátku roku vyrobil nejméně 128 gramů pervitinu. Spolupracoval se dvěma muži a jednou ženou, kteří jej především zásobovali nakoupenými léky,“ uvedl policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Drogu výrobce ve většině případů sám také distribuoval do komunity uživatelů především z oblasti Kyjovska.

Při domovních prohlídkách kriminalisté zajistili vedle chemikálií potřebných k výrobě pervitinu i tři nelegálně držené střelné zbraně a náboje do nich. Čtveřice navíc pěstovala na několika místech rostliny konopí. Marihuanu pak prodávala zájemcům z okolí. Všichni čtyři skončili v policejní cele.

„Musí počítat se stíháním za nedovolenou výrobu a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy,“ dodal Malášek.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Co se chystá v roce 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.