Na Znojemsku se čelně střetly dva autobusy, na místě je asi 30 zraněných

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  10:35
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Srážka dvou autobusů s cestujícími u Oleksovic na Znojemsku uzavřela silnici I/53 u Lechovic, na místě je asi 30 zraněných. (18. července 2026) | foto: Hasičský záchranný sbor ČR

Dva autobusy s cestujícími se srazily dnes okolo 09:30 u Oleksovic na Znojemsku. Podle prvotních informací je na místě asi 30 zraněných, uvedla mluvčí policie Petra Hrůzová. Přijela i velkokapacitní sanitka. Silnice I/53 u Lechovic je uzavřená, policie odklání dopravu přes Borotice a Božice.

Podle mluvčí policie Hrůzové došlo k čelnímu střetu. Na místě zasahují všechny složky IZS.

„Na místě je větší počet zraněných, stavíme stan pro jejich třídění,“ uvedl Hasičský záchranný sbor ČR na sociální síti X.

Silnice, která je hlavní spojnicí mezi Brnem a Znojmem, je uzavřená. „Policisté provádějí odklon dopravy směrem Borotice a Božice,“ uvedla Hrůzová.

Mluvčí záchranářů Michaela Bothová doplnila, že z pohledu záchranné služby jde o mimořádnou událost zatím prvního stupně, na místě je mimo jiné i velkokapacitní sanitka a vrtulník.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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