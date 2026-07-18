Podle mluvčí policie Hrůzové došlo k čelnímu střetu. Na místě zasahují všechny složky IZS.
„Na místě je větší počet zraněných, stavíme stan pro jejich třídění,“ uvedl Hasičský záchranný sbor ČR na sociální síti X.
Silnice, která je hlavní spojnicí mezi Brnem a Znojmem, je uzavřená. „Policisté provádějí odklon dopravy směrem Borotice a Božice,“ uvedla Hrůzová.
Mluvčí záchranářů Michaela Bothová doplnila, že z pohledu záchranné služby jde o mimořádnou událost zatím prvního stupně, na místě je mimo jiné i velkokapacitní sanitka a vrtulník.
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