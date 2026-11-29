K nehodě vyjížděli profesionální i dobrovolní hasiči před půl dvanáctou. Autobus jel z obce Prostřední Bečva směr Pustevny.
„Hasiči po příjezdu odstranili střešní okénko a pomocí žebříku vstoupili dovnitř. Následně zahájili záchranu cestujících. Příslušníci lezecké skupiny z centrální hasičské stanice Valašské Meziříčí ve spolupráci s ostatními hasiči vytvořili z žebříků a lan improvizovaný sestup, po kterém se zachráněné osoby bezpečně dostaly na silnici,“ uvedli hasiči Zlínského kraje na Facebooku.
Přivolaný vyprošťovací automobil ani náhradní autobus nakonec nebyly potřeba. Po evidenci se část cestujících vydala dál na Pustevny, ostatní se vrátili do Prostřední Bečvy.