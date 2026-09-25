Zájezdový autobus kličkoval po D1, jeho šofér nadýchal přes promile

Incident se stal v úterý po páté hodině ráno na D1 ve směru od Ostravy k Brnu. Na území Novojičínska, zhruba na úrovni Suchdolu nad Odrou, volali řidiči z osobních vozů a upozorňovali na podivnou jízdu zájezdového autobusu.
„Hlásili, že míjejí autobus s přívěsem, který zvláštně manévruje a dokonce měl i několikrát vybočit z pravého do levého jízdního pruhu nebo sjet na krajnici téměř až na svodidla,“ popsala policejní mluvčí Soňa Štětínská.
Na silnici okamžitě vyrazili policisté z dálničního oddělení v nedalekých Mankovicích a zájezdový autobus s dvaceti cestujícími směřujícími do zahraničí na úrovní obce Vražné zastavili.
„Výsledek orientační zkoušky byl pozitivní, přístroj vykázal hodnotu něco málo nad jedno promile alkoholu v dechu třiašedesátiletého řidiče,“ uvedla policejní mluvčí. O jakou dopravní firmu šlo nebo kam autobus směřoval, policie neuvedla.
Podnapilý řidič souhlasil i s krevním testem, samozřejmě hned na místě přišel o řidičský průkaz a v jízdě nemohl pokračovat. Poté mu policisté sdělili podezření z ohrožení pod vlivem návykové látky.
V případě profesionálního řidiče hromadného dopravního prostředku trestní zákoník stanovuje postih od šesti měsíců až tří let vězení; vzhledem k tomu, že se nikomu nic nestalo, lze uvažovat i o podmínce.
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