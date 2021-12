Na Semilsku se převrátil autobus do prudkého příkopu. Řidiče vyprošťovali, jeden cestující je vážně zraněný

Podle policie autobusem cestovalo asi sedm lidí, ale počet se teprve upřesňuje.

Při nehodě utrpělo zranění celkem šest lidí, kteří potřebovali pomoc záchranné služby.

„Jeden pacient utrpěl těžké poranění a byl pozemní posádkou transportován do liberecké nemocnice na traumacentrum. Čtyři osoby utrpěly lehké poranění. Ty byly posádkami transportovány do jičínské nemocnice k dalšímu ošetření a vyšetření. Jedna osoba byla na místě vyšetřená a předána do péče rodiny,“ uvedl mluvčí libereckých záchranářů Michael Georgiev.

Nespecifikoval, kolik lidí autobusem cestovalo a v jakém stavu je řidič. Může být nejhůře zraněným, protože je hasiči museli vyprošťovat.

Záchranářům nemohl pomoci vrtulník kvůli nepřízni počasí. Na místě zasahovala záchranka Libereckého i Královéhradeckého kraje, nehoda se stala blízko jejich hranic. S transportem pacientů pomohl i soukromý subjekt poskytující přednemocniční péči.