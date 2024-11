Chiméra, zelené fabriky nevidím, odmítl Macinka šéfa zastánců elektromobility

Předseda Motoristů Petr Macinka se v pořadu 360° na CNN Prima NEWS opřel do ředitele Asociace pro elektromobilitu Lukáše Hataše poté, co ten ujišťoval, že se v rámci zelené politiky tvoří nová pracovní místa a otevírají nové továrny. „Vznikající zelené fabriky nevidím, to je opravdu absolutní chiméra,“ opáčil Macinka.