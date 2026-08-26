Tragédie u Brna. Při nehodě zemřelo dítě, zraněné jsou další čtyři, řidič byl opilý

„Osobní vozidlo z dosud nezjištěných příčin vyjelo mimo komunikaci vlevo do protisměru a narazilo do stromu. V době nehody ve vozidle kromě řidiče cestovalo dalších pět dětí,“ uvedl mluvčí jihomoravské policie Petr Vala.
Mluvčí zdůraznil, že šlo o standardní pětimístné vozidlo, tudíž v něm bylo více osob, než by správně mělo být. „Budeme zjišťovat, zda byl vůbec někdo připoután,“ doplnil Vala s tím, že u řidiče středního věku vyšla pozitivně zkouška na alkohol v krvi.
Všichni včetně řidiče byli po nehodě zraněni, jedno dítě zemřelo.
„Dvě těžce zraněné děti transportovaly vrtulníky na ARO Fakultní nemocnice Brno. Další dvě děti, které utrpěly lehčí zranění, odvezla pozemní záchranná služba, stejně jako dospělého řidiče automobilu. Jedno dítě bohužel zemřelo ještě před příjezdem záchranné služby,“ sdělila redakci mluvčí jihomoravské záchranné služby Michaela Bothová.
Na místě zasahovaly dva vrtulníky letecké záchranné služby: jeden z Jihomoravského kraje a druhý vypomohl z Kraje Vysočina.
Policejní mluvčí se nechtěl vyjadřovat k věku dětí ani k tomu, jestli existuje nějaký příbuzenský vztah s řidičem. Podle informací iDNES.cz tomu tak ale není. Podle serveru Novinky.cz šlo nejspíš o trenéra či táborového vedoucího.
„U nehody zasahovaly dvě jednotky hasičů, jedna dobrovolná z obce Doubravník a jedna profesionální. Událost byla původně nahlášena jako požár. Na místě hasiči pomáhali s vyproštěním dítěte, které i přes resuscitaci zemřelo. Následně vyprošťovali další zraněné osoby a zároveň prováděli protipožární opatření,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí jihomoravských hasičů Štěpán Komosný.