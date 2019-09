Autorka mandaly na Sněžce se přihlásila na Správě KRNAP. Zaplatila pokutu 5000 korun

LIBEREC Autorka spirály vytvořené z kamenů pod vrcholem Sněžky se v pátek ráno sama přihlásila na Správě Krkonošského národního parku (KRNAP) ve Vrchlabí a zaplatila pokutu 5000 korun. Uvedl to mluvčí národního parku Radek Drahný. Podle něj spirálu o průměru více než dvou metrů sestavila z volně roztroušených kamenů ve středu odpoledne. Autorovi obrazce, který vznikl v křehkém ekosystému arkto-alpínské tundry v nejcennější lokalitě Krkonoš, hrozila pokuta až 10 000 korun.

„Uložili jsme pokutu ve výši 5000 korun, protože se k přestupku přiznala a byla ochotna s úřady spolupracovat na jeho vyřešení. Kromě toho odborníci zjistili, že nedošlo k fatálnímu poškození lokality,“ řekl Drahný.

Podle něj byly při tvorbě obrazce použity pouze na povrchu ležící kameny a nedošlo k zásahu do půdního krytu. „Tím, že nešla do země, nepoškodila naštěstí ani porosty zdejších ohrožených rostlin. Vzhledem, že je začátek září, tak nedošlo k zásadnímu ovlivnění hnízdění ptáků. Měla to vytvořit snad ve středu odpoledne,“ řekl Drahný.

Spirála byla ve vnitřní části ozdobena dřevěnými pilinami, které si žena na místo přinesla. „Řekla, že šlo o spontání nápad, že si neuvědomovala, že to může být z hlediska ochrany přírody problematické. Omluvila se a slíbila osobní brigádnickou pomoc Správě KRNAP pro ochranu krkonošské přírody,“ dodal Drahný.

Na případ upozornil strážce parku ve čtvrtek ráno majitel České poštovny na Sněžce Milan Blaha. Strážci národního parku obrazec okamžitě rozebrali.

Obrazec vznikl za řetězovými zábranami, které mají zabránit návštěvníkům Sněžky v pohybu po cenném území na vrcholu nejvyšší české hory. V letní sezoně se denně na Sněžce vystřídá tisíce lidí. Sněžka patří k nejvyhledávanějším turistickým cílům v Krkonoších. Lze se tam dostat pěšky z několika směrů a také kabinovou lanovkou z Pece pod Sněžkou.