Avenier začal rozvážet vakcínu AstraZeneca do tří krajů i přes komplikace na silnicích

PRAHA První dodávku vakcín od firmy AstraZeneca začal v pondělí distributor Avenier rozvážet do tří krajů. Vakcínu podle ministerstva zdravotnictví dostanou nemocnice v Kolíně, Hradci Králové a Jihlavě. Avenier ze skupiny Agel bude mít na starosti i distribuci další dodávky, která by měla do Česka dorazit tento týden. Uvedl to mediální zástupce Avenieru Martin Nesrsta.

Do skladu v Říčanech dorazila první dodávka vakcíny AstraZeneca. Jedná se o skoro 20 tisíc dávek V sobotu do Česka dorazilo 19 200 dávek vakcíny od AstraZeneky, uskladněny byly ve skladu Avenieru. Ministerstvo zdravotnictví o víkendu na twitteru uvedlo, že očkovací látky budou rozvezeny do Středočeského a Královéhradeckého kraje a na Vysočinu. V pondělí doplnilo, že vakcínu dostanou nemocnice v Kolíně, Hradci Králové a Jihlavě.

„Distribuce do krajů začala skutečně až dnes, a to s ohledem na jednotlivá očkovací místa, kam bude vakcína dodána. Ne všechna očkovací místa totiž očkují i o víkendu, zároveň všechna disponují zásobami očkovací látky od společnosti Pfizer,“ napsala mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová. Pondělní začátek distribuce tak podle mluvčí nezpůsobí zpomalení očkování v očkovacích místech. Nesrsta napsal, že rozvoz začal i přes komplikace v dopravě. Sníh a ledovka totiž v pondělí komplikovaly dopravu v celé zemi, problémy byly i na dálnicích, některé silnice blokovaly uvízlé kamiony. Avenier bude distribuovat i další dodávku, která do Česka dorazí v příštích dnech. „Je to smluvně nastaveno a jsme připraveni ve čtvrtek naskladnit a následně dle pokynů ministerstva zdravotnictví distribuovat i další dodávku od společnosti AstraZeneca,“ uvedl Nesrsta. Česko má od firmy AstraZeneca objednány tři miliony dávek vakcíny. Tento měsíc by mohla firma dovézt přes 170 tisíc dávek. AstraZeneca má být díky svému jednoduššímu skladování určena i k očkování praktickými lékaři v ordinacích nebo u jejich pacientů doma. Podává se ve dvou dávkách do svalu v horní části paže, a to s odstupem čtyř až 12 týdnů. První vakcíny od firmy AstraZeneca mají dorazit 8. února. Je to dříve, než Blatný odhadoval V ČR už zdravotníci očkují dvěma vakcínami, a to od firem Pfizer/BioNTech a od Moderny. Očkovací látku stále dostávají především zdravotníci, lidé starší 80 let a lidé v domovech pro seniory. K nedělnímu večeru podali zdravotníci podle dat ministerstva zdravotnictví téměř 350 tisíc dávek, přes 93 tisíc lidí dostalo i potřebnou druhou dávku.