Novela zákona číslo 206/2015, o pyrotechnických výrobcích, platná od 1. prosince 2025, přináší několik změn. Jednou z těch nejvýraznějších jsou vysoké pokuty například za porušení pravidel prodeje pyrotechniky či odpalování ohňostrojů v nově zavedených ochranných zónách.
Nově se nesmí nic odpalovat 250 metrů od ochranné zóny, která je vyznačena v mapě, již připravilo Ministerstvo zemědělství. Výjimku má kategorie pyrotechniky F1 dostupná od 15 let, ve které jsou například bouchací kuličky.
Kategorie zábavní pyrotechniky
Zábavní pyrotechnika se dělí do čtyř kategorií podle míry rizika při jejím používání, pojmenovaných F1 až F4. Každý výrobek jím musí být viditelně označen. Zařazení výrobku do kategorií záleží zejména na velikosti a síle:
Další kategorie, tedy ostatní pyrotechnické výrobky P1 a P2 a rovněž divadelní pyrotechnika T1 a T2, jsou určené zejména pro profesionály.
Novinkou je pokuta pro fyzické osoby za odpalování pyrotechniky vyšších kategorií bez dokladu odborné způsobilosti. „Dosud se hrozba postihu například při prodeji vztahovala pouze na prodejce, nikoliv na kupujícího,“ uvádí ministerstvo životního prostředí, které na podobě novely spolupracovalo.
Stejně jako za odpalování v nových pásmech se výše postihu může vyšplhat až do výše půl milionu korun.
Policie bude nově udělovat pokuty
Významnou změnou jsou posílené pravomoci policie, která bude nově moci kromě prověřování přestupků rovnou udělovat pokuty.
„V závislosti na situaci buď věc oznámíme příslušnému správnímu orgánu k dalšímu projednání, nebo – pokud to okolnosti dovolí – ji lze nově vyřídit i v příkazním řízení na místě,“ vysvětluje policejní mluvčí Irena Brodská. Dosud bylo vyřízení přestupku jen na správních orgánech.
Rozhodnutí, zda případ předá, nebo jej vyřeší na místě, bude záležet na konkrétním policistovi. „Jednou z podmínek uložení pokuty na místě je také souhlas přestupce,“ doplňuje Brodská.
Nová ochranná pásma
I v návaznosti na zpřísnění zákona počítá policie již s tradičním posílením hlídek během vánočních svátků i silvestra. „V rámci výkonu služby se zaměřujeme mimo jiné i na porušování vyhlášek obcí,“ připomíná Brodská. Nově se policisté budou soustředit právě i na dodržování ochranných pásem.
Milovníci pyrotechniky by si proto měli během letošních svátků a oslav nového roku dát pozor, zda se s pyrotechnikou nenacházejí uvnitř jednoho z nich. Rozprostřené jsou po celé republice – omezení platí ve vzdálenosti menší než 250 metrů od všech definovaných objektů:
- zdravotnických zařízení,
- domovů pro seniory a stacionářů,
- pozemků útulků pro zvířata a zoologických zahrad,
- objektů k chovu zvířat.
Ministerstvo zemědělství připravilo mapu s přehledem ochranných pásem, nicméně upozorňuje, že nemusí být kompletní a další zóny mohou postupně přibývat. Omezení neplatí pouze pro pyrotechniku nejméně rizikové kategorie F1, již je možné odpalovat kdekoli.
Vyšší postihy pro prodejce
O něco těžší bude se k pyrotechnice vůbec dostat, jelikož novela omezuje podmínky pro prodejce a také zvyšuje postihy. Zároveň posiluje pravomoci České obchodní inspekce, jež bude na plnění povinností obchodníků dohlížet. Opatření by měla napomoci efektivnějšímu dohledu.
Přispět k tomu mají i nové vysoké postihy – maximální výše pokut za nedodržení pravidel prodeje může vyšplhat až do výše pěti milionů korun, v krajních případech hrozí až tříletý zákaz činnosti.
Novela zakazuje prodej pyrotechniky mimo kamenné prodejny s výjimkou kategorie F1 a zpřísňuje prodej pyrotechnických výrobků na dálku, tedy online.
„Zároveň posilujeme pravomoci obcí určit, kde se pyrotechnika smí užívat, a tím efektivněji chránit veřejný prostor i zranitelné skupiny,“ uvedl po schválení novely Senátem letos v červenci ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN). „Nejde o zákaz, ale o zodpovědný přístup a jasná pravidla pro všechny.“ Část měst už novinky využila.
Nová podoba zákona pochází hned od tří ministerstev – životního prostředí, průmyslu a obchodu a zemědělství. Slibují si od něj lepší ochranu osob, zvířat a životního prostředí. „Negativní dopad na domácí i hospodářská zvířata je obrovský. Mimo to ohňostroje způsobují znečištění ovzduší, během Silvestra je až tisícinásobné,“ doplnil v červenci ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).