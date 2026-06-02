„Kdo k takovému činu zneužije bezbrannosti člověka, tedy neoprávněně podá návykovou látku proti jeho seznatelné vůli a bez jeho vědomí a ovlivní jeho psychiku, ovládací nebo rozpoznávací schopnosti, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok,“ řekl Šťastný.
„Za mě je to velmi důležitá věc. Oslovili jsme současně předsedy všech koaličních stran, zda by se k návrhu připojili, a věříme, že by mohl Poslaneckou sněmovnou projít. Myslíme si, že jde o apolitickou záležitost, která je důležitá,“ uvedl ministr.
„My jsme o tom hovořili už v minulosti a trestní stíhání, pokud bylo zahájeno, muselo být vedeno podle jiné skutkové podstaty,“ doplnila Malá.
„Teď vznikne nová skutková podstata, která jednoznačně dá policii a soudům jasný nástroj a vyšle veřejnosti signál, že takové jednání nebudeme tolerovat. Není to jen otázka diskoték, týká se to i venkovských zábav. S tímto problémem se setkává velká řada lidí vyššího věku a týká se žen i mužů,“ uvedla šéfka poslanců ANO ke snaze zakotvit do českého práva tresty za takzvaný „drink spiking“.
„Za skutečně důležité považuji odstupňování trestní sazby, která může v případě těžké újmy na zdraví dosáhnout až deseti let vězení,“ doplnila Malá. Předpokládá, že návrh získá širokou podporu napříč politickým spektrem.