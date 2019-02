Až padesát korun denně. Dovolená po Česku zřejmě podraží, terčem je i Airbnb

PRAHA Dovolené v Česku nejspíše prodraží. Už od příštího roku podle vládního návrhu novely zákona budou moci obce zpoplatnit pobyt na svém území až 21 korunami za den. Od roku 2021 už pak budete muset vytáhnout z peněženky za každý započatý den na dovolené až padesát korun.

Na podobnou změnu už delší dobu tlačili poskytovatelé ubytovacích služeb. Ti museli obcím platit takzvaný „poplatek z kapacity“. Navíc doteď fungoval ještě poplatek přezdívaný jako lázeňský – ten činil až 15 korun a vybíral se na turisticky nejexponovanějších místech.

Kdo nebude platit (1) Od poplatku z pobytu je osvobozena osoba

a) nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, a její průvodce b) mladší 18 let, c) starší 65 let d) hospitalizovaná na území obce ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče s výjimkou osoby, které je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče

1. hrazená jako příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění, nebo

2. nehrazená z veřejného zdravotního pojištění, e) pobývající na území obce

1. ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo školském zařízení pro preventivně výchovnou péči anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,

2. v zařízení poskytujícím ubytování podle zákona upravujícího sociální služby,

3. v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení nebo nouzi provozovaném veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob, nebo 4. za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací podle zákona o integrovaném záchranném systému.

To vše se má nyní zjednodušit a sloučit do jediného poplatku, jehož cenu si určí obce. Vybírat už ho navíc budou moci všude, bez ohledu na turistickou vytíženost. Strop novela stanovuje na padesát korun.

Co se tím může změnit pro rodinu, která se v létě vydá na týden třeba k nějakému jezeru? Protože se nepočítá den příjezdu, zaplatí každý z rodičů navíc až 300 korun, děti jsou od poplatku osvobozeny. Podle místopředsedy Pirátů Jakuba Michálka, který se zvýšenou sazbou poplatku přišel, by mohlo upravování výše poplatku vést ke konkurenčnímu boji mezi obcemi. Něco na způsob cenové války o turisty.

„Jsme přesvědčeni, že je nejlepší, aby si o výši poplatku rozhodovaly obce, ty znají místní poměry nejlépe. Nemůže to za ně suplovat stát,“ řekl serveru Lidovky.cz Michálek, podle jehož přesvědčení nebudou obce, které nejsou turisty zaplaveny, šponovat poplatek zbytečně vysoko. „Povede to ale také k jisté daňové konkurenci. Pokud některá obec extrémně zvýšila poplatky, tak tím bude nejen šikanovat své podnikatele, ale také tím může dát části turistů podnět k tomu, aby se přesunuli jinam,“ mínil Michálek.

Poslanec Pirátů spojuje navýšení poplatku především s centrem hlavního města Prahy, které trápí krátkodobé pronajímání bytů známé pod zkratkou Airbnb. Případná padesátikoruna navíc podle něj není taková zátěž pro hotely, jako pro levná ubytování po soukromých bytech.

Podle prezidenta Asociace hotelů a restaurací České republiky Václava Stárka se ale určitě nejedná o zákon šitý na míru pražskému centru. „Určitě to není žádný ‚lex Praha‘, s centrem Prahy a sdíleným ubytováním to začali spojovat až Piráti. Poskytovatelé Airbnb měli povinnost platit poplatky už nyní, neexistovala ale cesta, jak to od nich efektivně vymáhat,“ řekl serveru Lidovky.cz Stárek, podle kterého bude poplatek více transparentní. Bude totiž oddělený od ceny a turisté tak budou vědět, že jejich maximálně padesát korun za každý den jde přímo do rozpočtu obce, kde se ubytovali.

Malé obce budou s poplatky pracovat, říká starosta

Nejzajímavější může být zvýšení poplatku paradoxně pro malé obce, které mají problém s velkým množstvím turistů. „Povím vám, jak to v takových obcích vypadá. U nás máme zhruba šest set obyvatel, ale pět tisíc lůžek. Veškerou infrastrukturu ale musíme udržovat z peněz, které dostává každé město se šesti sty obyvateli,“ vysvětlil serveru Lidovky.cz starosta Lipna nad Vltavou Zdeněk Zídek.



Podle starosty malebného turistického centra obcím peníze z rozpočtu nestačí. „Za normální situace nemají šanci z těchto finančních prostředků vyžít. Anebo to prostě vypadá tak, jak to vypadá nyní. Tedy že je z toho poměrně velký nepořádek,“ popsal Zídek a dodal, že kvalita veřejného prostoru pak ani nemůže dosahovat úrovně, s jakou se čeští turisté setkávají třeba v sousedním Rakousku.

Tam činí poplatek za přenocování 0,9 eura, tedy asi 21 korun. Zároveň ale dostávají obce do rozpočtu 0,3 procenta z obratu podnikatelů, kteří na jejich území působí. Podle Zídka je tak příjem takové rakouské vesnice se srovnatelnou vesnicí v Česku až desetinásobný. „Náklady, které musí české obce vynaložit na turisty, jsou na úkor jejich vlastních občanů. Jinak by to totiž nezvládaly,“ podotýká Zídek s tím, že s výší poplatku bude zajisté aktivně pracovat. Stejně se podle něj zachovají všechny podobné obce, jež nápor turistů zvládají jen s těží.

Známou klasikou Lipna v létě i v zimě je Stezka korunami stromů, která vás po dřevěné lávce „protáhne“ doslova mezi špičkami šumavských smrků a zároveň na naučných cedulích poučí o přírodních zajímavostech nebo procvičí na nejrůznějších překážkách, které si snad častěji než děti, chtějí zkoušet i sami dospělí ?

Náhlého opadnutí zájmu turistů o Lipno se ale jihočeský starosta kvůli zvednutí poplatku nebojí. A co by jim vzkázal? „Je to pro ně. Jestliže chtějí jezdit do destinací podobných těm, které znají z Rakouska, Německa, Švýcarska a Itálie, tak se na to peníze někde najít musí. Všechno něco stojí,“ uzavírá starosta Lipna nad Vltavou.



I přes možné více než dvojnásobné navýšení výše poplatku zůstává na obcích, jak moc „svým“ turistům sáhnou do kapes. „Zastupitelstva obcí jsou ostatně volena přímo obyvateli obce, mohou se tak rozhodnout, jak chtějí s poplatkem naložit,“ podotýká prezident hoteliérů a restauratérů Stárek.