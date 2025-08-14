ANO nenaléhá, aby Balaštíková složila poslanecký mandát. Zanikne ve volbách

Hnutí ANO nebude požadovat po poslankyni hnutí Margitě Balaštíkové, aby se hned vzdala poslaneckého mandátu. Uvedla to ve čtvrtek Česká televize (ČT). Poslankyně podle informací a nahrávek zveřejněných serverem Seznam Zprávy chtěla poškodit firmu svého bývalého manžela a nechat zastřelit psa jeho nové partnerky. Informacemi se zabývá policie.
ANO vyřadilo ve středu Balaštíkovou z kandidátky pro říjnové sněmovní volby a poslankyně pozastavila své členství v hnutí.

„Naším cílem nebylo trestat paní Balaštíkovou. My jsme si vyhodnotili, že je to neslučitelné s politikou hnutí ANO, a proto jsme ukončili spolupráci. Ale o vině a trestu, o tom musí rozhodovat soud,“ řekl ČT místopředseda ANO a Sněmovny Karel Havlíček.

Balaštíková měla původně obhajovat své místo ve Sněmovně v podzimních volbách ze druhého místa kandidátky ANO ve Zlínském kraji. Po vyškrtnutí z kandidátky mandát Balaštíkové zanikne s volbami a poslankyně bude mít podle televize nárok na odchodné.

„I kdyby složila mandát teď, tak to není o tom, že aspoň část toho odstupného nedostane,“ řekl k tomu ČT místopředseda Sněmovny za KDU-ČSL Jan Bartošek. Poslankyní je Balaštíková od roku 2013 a je v ANO stínovou ministryní zemědělství.

Balaštíková se podle nahrávek zveřejněných serverem Seznam Zprávy údajně snažila využít svých kontaktů na zlínské hygieniky, aby poškodila firmu bývalého manžela opakovanými kontrolami, a chtěla objednat zabití psa exmanželovy nové partnerky. Poslankyně nahrávky označila za podvrh.

