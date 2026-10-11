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„Bába pod kořenem“ ve volbách neuspěla, nepomohl ani kořen v kampani

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  11:50aktualizováno  11:50
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Zdena Novotná

Zdena Novotná | foto: iDNES.tv

Zdena z reportáže „bába pod kořenem“ znovu kandiduje za ODS. Má i volební spot...
Zdena Novotná, kterou proslavila reportáž „bába pod kořenem“, kandiduje v...
Kompletní kandidátka ODS v Praze-Petrovicích pro komunální volby
Zdena Novotná, kterou proslavila reportáž „bába pod kořenem“, kandiduje v...
8 fotografií
Zdena Novotná, kterou celé Česko díky legendární reportáži televize Nova zná jako „bábu pod kořenem“ v letošních komunálních volbách neuspěla. Za ODS se do zastupitelstva chtěla probojovat v pražských Petrovicích. Kandidatura jí nevyšla již poněkolikáté.

Novotná byla na kandidátní listině ODS nasazená až na 11. místě z patnácti. Už tato pozice jí do počátku dávala na úspěch jen malé šance.

Přesto na její osobě petrovická ODS svoji kampaň postavila. „Do háje. Tenkrát mě kořen tak potrápil a teď je tady znova. Co s tím mám dělat? Ale tentokrát mám skvělý, mladý tým kolem sebe,“ říká mimo jiné Novotná v předvolebním videu.

Ani sázka na Novotnou však občanským demokratům příliš bodů nepřinesla a v Petrovicích se jim se ziskem 3 461 hlasů podařilo obsadit až třetí místo spojené se ziskem dvou mandátů.

V komunální politice Novotná figuruje od 90. let. „V obci jsem ODSku zakládala. Už je to skoro třicet let,“ uvedla v dřívějším rozhovoru pro iDNES.cz. Zastupitelkou byla do roku 2014, v žádných z následujících voleb již neuspěla.

Od dnes již legendární reportáže uplynulo 14 let. Zdena tehdy během procházky v Řídelově na Jihlavsku spadla a zaklínila se po kořenem stromu. Ačkoli byla jen 50 metrů od přátel. Kvůli leknutí ale ztratila řeč a nemohla si přivolat pomoc. Reportáž se okamžitě po odvysílání stala virální a později o ní dokonce vznikl i film.

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