Novotná byla na kandidátní listině ODS nasazená až na 11. místě z patnácti. Už tato pozice jí do počátku dávala na úspěch jen malé šance.
Přesto na její osobě petrovická ODS svoji kampaň postavila. „Do háje. Tenkrát mě kořen tak potrápil a teď je tady znova. Co s tím mám dělat? Ale tentokrát mám skvělý, mladý tým kolem sebe,“ říká mimo jiné Novotná v předvolebním videu.
Ani sázka na Novotnou však občanským demokratům příliš bodů nepřinesla a v Petrovicích se jim se ziskem 3 461 hlasů podařilo obsadit až třetí místo spojené se ziskem dvou mandátů.
V komunální politice Novotná figuruje od 90. let. „V obci jsem ODSku zakládala. Už je to skoro třicet let,“ uvedla v dřívějším rozhovoru pro iDNES.cz. Zastupitelkou byla do roku 2014, v žádných z následujících voleb již neuspěla.
Od dnes již legendární reportáže uplynulo 14 let. Zdena tehdy během procházky v Řídelově na Jihlavsku spadla a zaklínila se po kořenem stromu. Ačkoli byla jen 50 metrů od přátel. Kvůli leknutí ale ztratila řeč a nemohla si přivolat pomoc. Reportáž se okamžitě po odvysílání stala virální a později o ní dokonce vznikl i film.