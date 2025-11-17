Babiše mrzí, že Havel neprosadil po změně režimu většinový systém jako v USA

Autor:
  8:01
Předseda ANO a kandidát na příštího premiéra Andrej Babiš lituje, že bývalý prezident Václav Havel, klíčová osoba Sametové revoluce po 17. listopadu 1989 vedoucí k pádu komunistického režimu, neprosadil většinový volební systém jako ve Spojených státech amerických.

Andrej Babiš odpovídá na otázky novinářů po setkáni s prezidentem Petrem Pavlem. (12. listopadu 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Andrej Babiš označil 17. listopad, Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva, za nejvýznamnější svátek v novodobé historii samostatné České republiky i Československa.

Kromě již zmíněného jej mrzí také to, že se nešel nikdo do Bavorska zeptat, jak budovat kapitalismus.

V narážce na Občanské fórum, které bylo hybnou silou změny, režimu z komunistického na režim demokratický, Babiš ve videu, které zveřejnil, také hovoří o svém hnutí ANO. „Z Občanského fóra proti korupci jsme udělali hnutí ANO,“ říká Babiš,.

Aktualizujeme.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.