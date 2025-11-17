Andrej Babiš označil 17. listopad, Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva, za nejvýznamnější svátek v novodobé historii samostatné České republiky i Československa.
Kromě již zmíněného jej mrzí také to, že se nešel nikdo do Bavorska zeptat, jak budovat kapitalismus.
V narážce na Občanské fórum, které bylo hybnou silou změny, režimu z komunistického na režim demokratický, Babiš ve videu, které zveřejnil, také hovoří o svém hnutí ANO. „Z Občanského fóra proti korupci jsme udělali hnutí ANO,“ říká Babiš,.
