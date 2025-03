Babiš nemá problém se 3 procenty HDP na obranu, chtěl by systém Patriot

„Takže ještě jednou pro pořádek, když už pan premiér změnil ta tři procenta na jedno procento na pět let, my s tím principiálně nemáme problém. My máme problém s tím, co se děje na ministerstvu obrany,“ prohlásil ve Sněmovně Babiš ve zhruba hodinovém projevu.

Vláda před týdnem rozhodla, že od příštího roku půjde na obranu každoročně o 0,2 procenta hrubého domácího produktu více.

„V roce 2026 to budou 2,2 procenta HDP, v roce 2030 už tři procenta,“ řekl po jednání vlády premiér Petr Fiala. Vláda tím podle něj reaguje na zhoršující se mezinárodněpolitickou situaci.

Nejste schopni přesvědčit naše muže, aby šli do armády, vytýkal vládě předseda ANO

„Nemám s tím problém, že 0,2 příští rok, kolik to bude? 17 miliard navíc? Já mám problém s tím, že vy nejste schopni budovat naši armádu, vy nejste schopni přesvědčit ty naše muže, aby šli do armády,“ prohlásil ve Sněmovně předseda ANO.

Premiér následně pozval předsedy stran ve Sněmovně, aby ve čtvrtek jednali o otázkách obrany České republiky. Předseda SPD Tomio Okamura to odmítl a Babiš ve středu navrhl, aby o tom nejednali politici za zavřenými dveřmi, ale před očima všech občanů na jednání Sněmovny. Zařazení takového bodu jednání šéf poslanců ODS Marek Benda jménem stran vládní koalice vetoval.

„Pokud pan premiér říká, že nechce tady diskutovat o tom tématu, na který svolal tu schůzku, to je jenom jeho PR, to je jeho marketing. Celé období této vlády je jenom o válce a Ukrajině,“ řekl Babiš.

„Za celý čas, my jsme se s vámi setkali jednou. A to de facto, pokud to dohledám, tři dny po napadení Ukrajiny Ruskem jsme se setkali. Pamatuji si to setkání, bylo to skutečně zajímavé, protože paní ministryně tam doštěkala někoho, ale už si nepamatuju to jméno. A proč bychom měli chodit na nějakou schůzku ve čtvrtek, která vlastně rezultuje jenom v tom, že bude zase tiskovka, kde pan premiér bude šířit jeho lži a nepravdy?“ položil předsea ANO řečnickou otázku při jednání Sněmovny.

Systémy Patriot sestřelí, nedej Bože, kdyby se to stalo, ruské rakety, řekl Babiš

Vyzval k debatě ve Sněmovně o výstavby armády České republiky do roku 2035. „To je veřejný materiál. Všechno, co chceme tady diskutovat, je veřejné,“ řekl Babiš.

Kritizoval také nákup nadzvukových stíhaček F-35. „Tak se domluvme, že nejlepší ochrana pro naši zemi jsou systémy Patriot, které sestřelí, nedej bože, kdyby se to stalo, ruské rakety,“ prohlásil bývalý premiér a předseda opozičního hnutí ANO.