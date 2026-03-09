Babiš a Červený představí novinky v programu Nová zelená úsporám

Na konci ledna tehdy dočasný ministr životního prostředí Petr Macinka (Motoristé) uvedl, že program musí být upraven ve dvou rovinách. První rovina podle něj byla technická, kdy se mělo řešit nastavení fondu ve spolupráci s odbornými asociacemi. Druhou rovinou mělo být financování, kde podle Macinky úřady pracovaly s variantou zapojení externích zdrojů.
Program se podle kabinetu musel upravit, neboť bývalá vláda Petra Fialy (ODS) nadhodnotila příjmy z emisních povolenek, které mimo jiné míří do Státního fondu životního prostředí (SFŽP). Současná vláda v rozpočtu na letošní rok pracuje s 5,5 miliardy korun, což je téměř o polovinu méně, než plánovala předchozí vláda.
Program Nová zelená úsporám funguje od roku 2009 s cílem motivovat majitele k renovacím bytového fondu a snižování spotřeby energií. Loni se dočasně uzavřel příjem žádostí o dotace kvůli velkému zájmu žadatelů. Hospodářské noviny v pondělí napsaly, že program má nabídnout bezúročné půjčky. Babiš i Červený v minulých týdnech opakovaně řekli, že tento program je pro ně prioritou a osobně se mu věnují.
Místo dotací mají přijít bankovní úvěry, u nichž bude úroková sazba díky subvenci Státního fondu životního prostředí nulová. Vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) v únoru v diskusním pořadu Otázky Václava Moravce zmínil, že by na Novou zelenou úsporám mohly být vyhrazeny čtyři miliardy korun, možná i více. Konečná částka zatím není jasná. Loni bylo pro program vyčleněno více než 30 miliard korun.
Ekologové a experti dříve upozorňovali na kladné přínosy programu, jako jsou energetické úspory pro rodiny, které by na případná opatření běžně finančně nedosáhly bez pomoci formou dotace. Za dobu svého fungování program podpořil na 600 000 domácností, z toho dvě třetiny od roku 2021, odkdy podle resortu činily investice do energetických úspor domácností zhruba 55 miliard korun.