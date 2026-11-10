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Vyhrožuje, vydírá. Babiše a Fica nahněval Merzův požadavek ohledně Ukrajiny

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  12:32aktualizováno  12:34
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Premiéři Česka a Slovenska Andrej Babiš a Robert Fico se ohradili vůči výzvě německého kancléře Friedricha Merze, aby se všechny země Evropské unie bez výjimky zavázaly k podílu na pokrytí schodku ukrajinského rozpočtu v příštím roce. Babiš a Fico to řekli v úvodních projevech na společném jednání české a slovenské vlády v Bratislavě.

Berlín podle deníku Financial Times (FT) bez uvedené dohody hrozí zablokováním jednání o budoucím rozpočtu sedmadvacítky.

Podle Babiše kancléř asi zapomněl, že v návrhu unijního rozpočtu jsou také peníze pro Ukrajinu. „Myslím, že není spravné tyto dvě věci spojovat,“ reagoval pro iDNES.cz na slova Merze ministr zahraničí a předseda Motoristů Petr Macinka.

Český premiér rovněž řekl, že státníci EU by už měli nominovat své zástupce, kteří budou za EU jednat o míru na Ukrajině. Ta se pátým rokem brání ruské vojenské invazi. „Není možné, aby za nás vyjednávali Američané,“ uvedl Babiš. Obecně pak vyhrožování označil za nepřijatelné.

„To, co dělá spolkový kancelář, je typické vydírání. A já to odmítám,“ řekl Fico na adresu Merze. Dodal, že Slovensko má stejné právo veta jako má Merz.

Česko, Slovensko a Maďarsko si vyjednaly výjimku už z garancí na půjčku 90 miliard eur (2,2 bilionu korun), kterou Ukrajině schválila EU. Kyjev ale již uvedl, že to nebude stačit, a schodek na příští rok odhadl zhruba na 70 miliard eur (1,7 bilionu korun). EU se zavázala pokrýt část tohoto schodku, konkrétně 45 miliard eur, zatím však není jasné, jakým způsobem prostředky zajistí. Česko, Slovensko, Maďarsko a Bulharsko daly najevo, že nebudou poskytovat další finanční pomoc Kyjevu.

Babiš také řekl, že kolegům ze Slovenska, Maďarska a Polska poslal návrh dopisu, kterým chce dosáhnout posouzení dopadů systému emisních povolenek. Podle něj je potřeba nově zvážit jeho vliv na inflaci či konkurenceschopnost.

Společné jednání členů české a slovenské vlády. Na snímku předsedové české a slovenské vlády Andrej Babiš a Robert Fico. (10. listopadu 2026)
Společné jednání členů české a slovenské vlády. Na snímku předsedové české a slovenské vlády Andrej Babiš a Robert Fico. (10. listopadu 2026)
Společné jednání členů české a slovenské vlády. Na snímku předsedové české a slovenské vlády Andrej Babiš a Robert Fico. (10. listopadu 2026)
Společné jednání členů české a slovenské vlády. Na snímku předsedové české a slovenské vlády Andrej Babiš a Robert Fico. (10. listopadu 2026)
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