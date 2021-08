Babiš: Afghánským tlumočníkům pomůžeme, ale mluvit o tom nelze. Odchod koaličních vojáků byl nesmysl

Premiér také podotkl, že opozice by měla přestat s kritikou v této oblasti, protože ohrožuje lidi, kterým chce stát pomoc.

Bezpečnostní rada státu se sejde v sobotu ve 20 hodin na ministerstvu zahraničních věcí (MZV). O jejím konání po zasedání krizového štábu MZV informoval ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD), který zároveň oznámil evakuaci českých diplomatů z kábulské ambasády na tamní mezinárodní letiště.

Podle Babiše bezpečnostní rada probere situaci v zemi. O záležitosti již v pátek večer jednal s Kulhánkem, se kterým je ve stálém telefonním spojení.

Vláda je v posledních dnech kritizována za pomalý postup při pomoci afghánským tlumočníkům, kteří českým vojákům na misi v Afghánistánu pomáhali. Kabinet podle premiéra postupuje podle svého usnesení z konce července. „Já už jsem i psal na Twitter, že by bylo dobré, aby to opozice nekritizovala, protože o tom nic neví a ohrožuje lidi, kterým my chceme pomoci,“ řekl.

Podle informací ČTK se pomoc má týkat asi dvacítky afghánských spolupracovníků a jejich rodin. Ministerstvo obrany tento týden oznámilo, že tlumočníky již vybralo a osloví je. Primárně jim chce nabídnout peníze, nevyloučilo ani přesun do ČR. Pomoc se bude týkat lidí, kteří s armádou spolupracovali v poslední době. Pravděpodobně tak na ni nedosáhnou tlumočníci, kteří českým vojákům pomáhali před několika lety.

Babiš řekl, že Česká republika se určitě chce o afghánské tlumočníky postarat. „Ale já vám nemohu říkat ty detaily, ty operace, to bychom je fakt vystavili velkému nebezpečí,“ uvedl. K možné finanční pomoci se také nevyjádřil. „My se zkrátka o ně chceme postarat, pracujeme na tom, máme na to plán. Ale teď se situace zhoršuje, a proto jsem svolal Bezpečnostní radu státu, protože nikdo asi nepočítal, že Tálibán bude tak postupovat,“ poznamenal. „A samozřejmě my jsme to kritizovali od začátku, že je nesmysl odcházet z Afghánistánu a bohužel se to teď potvrzuje,“ dodal.

Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) v pátek serveru iDNES.cz sdělil, že ČR nepřeruší i přes krizový vývoj v Afghánistánu deportace neúspěšných žadatelů o azyl. Babiš tento postup potvrdil, s pomocí afghánským tlumočníkům podle něj tato situace nemá souvislost. „Z toho titulu, že je tam nějaká situace, tak my nezměníme tu naši politiku vůči ilegální migraci,“ řekl premiér.