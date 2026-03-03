„Vystupuju tady proto, abych vás, kteří se nacházíte na Blízkém východě, informoval o aktuální situaci ohledně repatriace našich spoluobčanů,“ zahájil své vystoupení Babiš.
„Není pravda, že systém DROZD nefunguje. Pravda je taková, že systém eviduje veškeré hovory, a kdo se nedovolá, tak mu voláme nazpátek,“ ujišťoval Babiš Čechy v zahraničí, kteří se registrují do systému DROZD pro turisty v zahraničí.
„My samozřejmě tohle řešíme od soboty. Proč tady říkáte ty věci, které jsou nepravdivé, že jsme zasedli až v pondělí? Nechápu, proč se chováte úplně stejně jak za covidu.,“ vyčetl opozici premiér.
Babišovo vystoupení přerušilo vystoupení opozičních politiků, kteří navrhují, aby Sněmovna mimořádně jednala o situaci na Blízkém východě po začátku vojenské akce USA a Izraele proti Íránu. Opozice například usiluje o to, aby jasně zazněla pozice Babišovy vlády k akci USA a Izraele.
Zatímco Babiš USA a Izrael podpořil, předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura jim vytkl porušení Charty OSN.