Řešíme to online, řekl ve Sněmovně Babiš k situaci turistů na Blízkém východě

  16:27aktualizováno 16:28
Premiér a předseda ANO Andrej Babiš vystoupil k situaci českých turistů na Blízkém východě. „Od rána do noci nic jiného neřešíme, než repatriaci našich občanů,“ řekl poslancům Babiš. „Řešíme to online,“ prohlásil Babiš. Poděkoval letecké společnosti Smartwings, jejíž letouny přepravují české občany domů ze zemí Perského zálivu po útoku USA a Izraele na Írán.
Poslanci na schůzi Poslanecké sněmovny projednají přerozdělení finančních prostředků mezi zdravotními pojišťovnami a novelu stavebního zákona. Na snímku premiér Andrej Babiš (ANO). (28. ledna 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

„Vystupuju tady proto, abych vás, kteří se nacházíte na Blízkém východě, informoval o aktuální situaci ohledně repatriace našich spoluobčanů,“ zahájil své vystoupení Babiš.

„Není pravda, že systém DROZD nefunguje. Pravda je taková, že systém eviduje veškeré hovory, a kdo se nedovolá, tak mu voláme nazpátek,“ ujišťoval Babiš Čechy v zahraničí, kteří se registrují do systému DROZD pro turisty v zahraničí.

„My samozřejmě tohle řešíme od soboty. Proč tady říkáte ty věci, které jsou nepravdivé, že jsme zasedli až v pondělí? Nechápu, proč se chováte úplně stejně jak za covidu.,“ vyčetl opozici premiér.

Babišovo vystoupení přerušilo vystoupení opozičních politiků, kteří navrhují, aby Sněmovna mimořádně jednala o situaci na Blízkém východě po začátku vojenské akce USA a Izraele proti Íránu. Opozice například usiluje o to, aby jasně zazněla pozice Babišovy vlády k akci USA a Izraele.

Zatímco Babiš USA a Izrael podpořil, předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura jim vytkl porušení Charty OSN.

