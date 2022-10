Žádné překvapení, bude muset řešit minulost, říkají Babišovi soupeři o Hrad

„Andrej Babiš ani po dlouhém pátrání nenašel nikoho lepšího, než je on sám, přestože mu prognózy do druhého kola moc šancí nedávají. Zatímco pánové protikandidáti budou v kampani řešit svou minulost, já jsem připravena zaměřit se na budoucnost nás všech,“ reagovala na Twitteru kandidátka na Hrad Danuše Nerudová.

Generála Petra Pavla Babišova kandidatura nepřekvapila. „Vzhledem k intenzivní palebné přípravě, které v posledních týdnech čelím, mě vůbec nepřekvapuje, že Andrej Babiš do toho jde. Osobně se těším, že do debat přinese oživení, ale obecně jeho kandidaturu vnímám jako hrozbu pro Českou republiku, a to kvůli populismu, který zosobňuje,“ vyjádřil se na Twitteru.

„Andrej Babiš oznamuje kandidaturu ještě předtím, než ji předsednictvo ANO schválí. V tom je tak nějak všechno. On je ANO a všichni ostatní jsou jen stafáž,“ reagovala na svém Twitteru také předsedkyně Sněmovny a šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Premiéra Petra Fialu Babišovo oznámení taktéž nepřekvapilo. „Svoji hybridní kampaň vede už půl roku a konečně to přiznal. Mám k tomu jediný komentář: V demokratických zemích obžalovaný politik odchází, A. Babiš hledá imunitu na Hradě. A to si ČR nezaslouží,“ okomentoval.

Babišovi podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše chybí sebereflexe či úcta k úřadu.

„Kandidovat na prezidenta může každý, kdo splní formální kritéria. Andrej Babiš ta kritéria jistě splní. Co splnit nemůže, jsou morální kritéria spjatá s nejvyšší ústavní funkcí. Věřím, že mu to voliči vysvětlí,“ vyjádřil se o Babišovo kandidatuře ministr vnitra Vít Rakušan.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka reagoval střídmě. „Přeji České republice více štěstí, než Andreje Babiše,“ napsal na Twitteru.

Předseda opoziční SPD Tomio Okamura k Babišově kandidatuře na Twitteru jen vzkázal, že bude volit kandidáta vlastní strany.

Kandidáti ANO

Než Andrej Babiš svoji kandidaturu potvrdil, spekulovalo se, že by barvy ANO mohla hájit šéfka poslaneckého klubu Alena Schillerová nebo místopředseda Karel Havlíček. „Jsem nadšená, že se Andrej Babiš do toho rozhodl jít. Myslím si, že je nejsilnější a nejvýraznější politickou osobností v České republice, jako bývalý premiér má spoustu důležitých kontaktů mezi zahraničními státníky,“ napsala redakci iDNES.cz. Podle svých slov jej celou dobu pro kandidaturu přesvědčovala, podpoří ho i v pondělí na předsednictvu strany.

Jako o nejrozumnějším řešení mluví o Babišově kandidatuře místopředseda ANO Karel Havlíček. „Samozřejmě, že jej podpořím. Je to správné rozhodnutí. Diskutovali jsme víc variant, toto považuji za nejrozumnější řešení. Pan Babiš vyhrál několik voleb, byl úspěšným ministrem financí, premiérem v kritické covidové době, má zahraniční zkušenosti a byl by to pro něj vrchol politické kariéry,“ vyjádřil se pro iDNES.cz.

První kolo prezidentské volby se bude konat 13. a 14. ledna, případné druhé o dva týdny později. Nejsilnější podpoře se podle posledních průzkumů těší generál a bývalý náčelník vojenského výboru NATO Petr Pavel. K jeho nejvážnějším soupeřům by zřejmě spolu s Babišem patřila bývalá rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová.

Z ostatních kandidátů mají šanci na významnější podporu senátoři Pavel Fischer a Marek Hilšer, podnikatel Karel Janeček a odborář Josef Středula. V průzkumech se objevují také bývalá předsedkyně Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková, poslanec SPD Jaroslav Bašta, bývalý rektor Karlovy univerzity Tomáš Zima nebo podnikatel Tomáš Březina.