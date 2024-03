V Agrofertu kontrolují kalhotky, zda tam zaměstnankyně nemají řízek, řekl Babiš

„Když například ve Vodňanské drůbeži si dají nějaké zaměstnankyně řízek do kalhotek nebo do podprsenky, tak to je například práce tohoto ‚policisty‘,“ upřesnil Andrej Babiš na tiskové konferenci. Podle něho tam je jeden zaměstnanec, který má kontrolovat nepoctivost jednotlivých zaměstnanců Agrofertu.

„Jinak tam nikdo takový není. Je to lež a nesmysl,“ uvedl na novinářský dotaz ke kompromitujícím materiálům.

„Já jsem nikdy nikoho takového neměl. Proč bych to dělal? Na koho? Nikdy. Takže je to nesmysl a lež,“ pokračoval Babiš. Na tiskové konferenci zdůraznil, že expolicisty zaměstnával pouze na kontrolní pozice a tyto osoby pro něj žádné informace nezískávají.

Kvůli uniklému mailu Andreje Babiše, ve kterém požadoval informace na ministra zahraničí Jana Lipavského (Piráti), se v úterý mimořádně sešla Poslanecká sněmovna. Schůze byla nazvaná jako Bezpečnostní hrozby pro Českou republiku.

„Udělejte mi teze, podklady na tohoto zm*da,“ napsal Babiš v e-mailu, který ale omylem odeslal na nesprávnou adresu a jeho příjemce ho předal médiím.

Předseda ANO tvrdí, že nesháněl kompromitující materiály, ale jen podklady z veřejných zdrojů, aby mohl ve Sněmovně reagovat na Lipavského výroky. Později se omluvil za vulgární výraz, který použil.

Na Babiše se také v minulých dnech strhla kritika kvůli blízkým vztahům s lídry Maďarska a Slovenska Viktorem Orbánem a Robertem Ficem.

„Budou vám říkat, že jsem hrozba, protože se bavím s Orbánem a Ficem. Ano, bavím se s nimi jako s jinými politiky z regionu, protože byli zvoleni ve svobodných, demokratických volbách, mají legitimní vládu a je důležité udržovat s okolními zeměmi vztahy, i když se na všem neshodneme,“ vysvětloval Babiš.