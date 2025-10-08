Dostane SPD místo vnitra obranu? Babišovi vadí Okamurův výrok

Podle Deníku N se předseda ANO a možný budoucí premiér takto rozhodl poté, co zkritizoval Okamurův výrok o tom, že by v případě vstupu do vlády šéf SPD usiloval o výměnu policejního prezidenta Martina Vondráška.
Okamura to zdůvodnil mimo jiné vlastním trestním stíháním v případu loňských předvolebních plakátů. Předseda SPD je obžalovaný z podněcování k nenávisti. Vondrášek na to reagoval, že policejní prezident nemá kompetenci k zahájení trestního stíhání. Šéf ANO označil Okamurovo prohlášení za nevhodné.
„V tuto chvíli je to tak, že po včerejších výstupech mu vnitro nedá a nabídne mu, ať ukáže, koho má na obranu,“ sdělil jeden ze zdrojů Deníku N. Podle tohoto listu je možným kandidátem na nového ministra vnitra bývalý šéf Vojenského zpravodajství Jan Beroun. Ten ale uvedl, že žádnou nabídku na tento post dosud neobdržel.
Dosluhující premiér Petr Fiala z ODS na středeční tiskové konferenci uvedl, že pokládá za nebezpečné, ať už bude SPD v nové vládě mít na starosti vnitro, či obranu.
„Oboje to je nebezpečné, takové strany nemají ve vládě být,“ řekl. Strany jednající o vládě se podle něj snaží navenek tvářit státotvorně, ale občas jim něco ujede a ztratí dekorum, jak se to stalo Okamurovi. „Je tady zjevná snaha ovládnout politicky policii a další orgány ve státě, budeme na to poukazovat, budeme s tím bojovat, ale nebudeme a nemůžeme se na tom žádným způsobem podílet,“ prohlásil Fiala.
Šéf opozičních Pirátu Zdeněk Hřib k tomu sdělil, že SPD by na ministerstvu obrany oslabila bezpečnost a nejspíš i zastavila muniční iniciativu.
„Jejich dosavadní postoje naopak naznačují, že by významně oslabili naši bezpečnost, vnesli do budování naší obrany chaos a pravděpodobně by také zastavili i takzvanou muniční iniciativu. Vzhledem k mnoha proruským postojům, demonstrovaným SPD v minulosti, navíc nemůžeme opominout významné riziko úniku citlivých informací do Ruska,“ míní.
Podle České televize Babiš už od SPD dostal jmenný seznam odborníků, která by si strana představovala ve vládě.