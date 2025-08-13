Nepřijatelné, zuří Babiš kvůli chování Balaštíkové. Škrtne ji z kandidátky

„Paní Balaštíková na kandidátce hnutí do voleb 2025 nebude,“ vyjádřil se pro redakci iDNES.cz Babiš. „Neumím si představit, že by něčeho takového byl člověk schopen,“ přiznal a doplnil, že on sám má čtyři psy.
Předseda nejsilnější opoziční strany tak reagoval na skryté nahrávky, o kterých jako první informovaly Seznam Zprávy. Na nich Balaštíková objednává zabití psa nové přítelkyně jejího bývalého manžela.
„Vždy jsme já i celé hnutí zvířata podporovali, spolupracujeme po celou dobu s ochránci zvířat, moje nadace podporuje záchranné stanice a útulky, proto to absolutně nedokážu pochopit,“ doplnil pro iDNES.cz Babiš.
Balaštíková, která kandiduje za ANO jako trojka ve Zlínském kraji, na nahrávkách pořízených v létě 2023 nejméně při dvou příležitostech zjišťuje, kdo by zvíře zastřelil, kolik by to stálo a kdy už se tak stane.
„Kdy domluvíš, aby jí zastřelili toho psa?“ ptá se Balaštíková, přičemž je z kontextu jasné, že mluví o mazlíčkovi nové přítelkyně jejího tehdejšího manžela. „Chápeš, že ten člověk tím riskuje kriminál?“ odpovídá druhý hlas neznámého muže.
Poslankyně ANO také čelí podezření, že chtěla poškodit firmu svého bývalého manžela. Politička v jiných nahrávkách mluví o hygienických kontrolách, kterým pak společnost skutečně čelila. Bývalý manžel poslankyně Josef Balaštík pořídil podle Seznam Zpráv v roce 2023 během rozvodu sérii skrytých nahrávek.
„Osobní záležitosti a okolnosti rozvodu komentovat nebudu. Pokud ale existuje podezření, že paní Balaštíková zneužila svou funkci, musí to okamžitě vysvětlit. To je pro mě nepřijatelné,“ reagoval v úterý Babiš pro iDNES.cz.
Policie se případem zabývá od letošního dubna. „Případ prověřujeme, v tuto chvíli k němu není možné podávat jakékoli informace,“ uvedla mluvčí zlínské policie Monika Kozumplíková.
Poslankyně Margita Balaštíková je od roku 2013 poslankyní hnutí ANO za Zlínský kraj. V listopadu 2021 se do Sněmovny vrátila, mandát získala po hejtmanovi Radimu Holišovi, který se ho vzdal.