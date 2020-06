Babiš: Boj o rozpočet EU bude dlouhý. Plán obnovy sankcionuje státy s podprůměrnou nezaměstnaností

Návrh plánu obnovy EU po koronakrizi, se kterým přišla Evropská komise, není férový, tvrdí český premiér Andrej Babiš (ANO). V rozhovoru pro Lidovky.cz vysvětluje, které jeho parametry by chtěl změnit.

Lidovky.cz: Evropa sice postupně vychází z krize epidemiologické, ale vstupuje do krize hospodářské. Evropská komise proto představila plán obnovy v podobě takzvaného čtyřletého nástroje ve výši 750 miliard eur. Vy tento plán ale kritizujete jako nespravedlivý. Jste připraven unijní rozpočet, jehož je plán obnovy součástí, za Česko blokovat, pokud nedozná žádných změn?Vezměme si to po pořádku. Pokud se pamatujete, první informace po zveřejnění návrhu byla, že se Česko najednou ocitlo mezi čistými plátci. Nikdo pořádně nevěděl, na základě čeho to je, takže jsme museli informace postupně dolovat. Stále ještě počítáme a všechna čísla nemáme. Od počátku celé diskuse o balíku pomoci se také neustále měnila částka na tu takzvanou obnovu Evropy. Nejdřív to bylo 300 miliard eur navržených Dánskem, Nizozemskem, Rakouskem a Švédskem, potom přišla paní kancléřka Merkelová s prezidentem Macronem s částkou 500 miliard eur, jih chtěl mnohem více, nakonec Komise navrhla ještě vyšší částku 750 miliard eur (500 miliard eur by měly tvořit dotace a 250 miliard eur půjčky – pozn. red.).

Nakonec jsme dostali i informace o kritériích plánu. Předně si ale myslím, že je ještě brzo hodnotit, jaké budou ekonomické dopady na jednotlivé ekonomiky. Hodnotit to jenom na základě toho, jak jednotlivé státy zvládly koronavirovou krizi, co se týče smrtnosti nebo počtu nakažených, nevypovídá nic o tom, jaké budou ekonomické dopady.



Ano, my jsme epidemii zvládli a zachránili tisíce životů. Kritizovali nás, dávali nám za příklad Švédsko, ale dnes čtu, že už i hlavní švédský epidemiolog přiznává, že udělali chyby a mrtvých mohli mít méně. Jaký ale bude ekonomický dopad, se uvidí teprve v čase.

U nás se to projeví především z titulu exportu, protože jsme exportně orientovaná země. Bude záležet na tom, jak jednotlivé destinace budou odebírat naše zboží. Jak to nakonec dopadne, nikdo přesně neví. Měnit rozpočtová kritéria pro rozdělení pomoci je proto podle mě předčasné.

Lidovky.cz: Budete tedy o návrhu plánu obnovy jednat, nebo ho odmítnete? A pokud budete jednat, jakých změn budete chtít dosáhnout?

Můj první problém je s opravdu velmi velkou částkou 750 miliard eur, která se má utratit během velmi krátké doby. Není mi jasné, jak se k ní došlo. Komise sice udělala zhodnocení dopadu na sektory, ale v návrhu se ho dle mého moc nedrží. Původní rozpočet na příští sedmileté období je asi 1100 miliard eur. Když se HDP Unie propadne o 10 procent, bude tedy chybět 110 nebo 115 miliard. Nemám problém, pokud si EU půjčí obdobnou částku a ta se pak rozdělí podle původních kritérií, jaká dnes v rozpočtu používáme pro tradiční politiky. Místo toho ale Komise přichází s několikanásobně vyšší částkou. Je to strašně moc i proto, že skutečným cílem půjčky je pomoc úzké skupině států.

Principiálně říkám, že každá země se má financovat na finančním trhu, který ohodnotí její perspektivy. Pokud si je ale EU schopná půjčit třicetileté peníze s nulovým nebo minusovým úrokem, tak by měla říct: „Tady je balík, například 250 miliard eur, a ten by měl být úplně mimo rozpočet. A z toho balíku by si každý mohl za těchto extrémně výhodných podmínek půjčit.“ Současně by využití těchto peněz ale mělo být plně v rukou členského státu, tedy užití peněz třeba i na strukturální reformy by nepodléhalo odsouhlasení Komisí, jak je teď navrhováno. Platilo by také, že každá země by měla za půjčené peníze ručit. Místo toho to ale Komise spojila s rozpočtem, který je primárně o dotacích.