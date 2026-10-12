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Babiš bude na jednání Evropské rady prosazovat odložení emisních povolenek

  13:49aktualizováno  13:51
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Premiér a předseda ANO Andrej Babiš řekl po pondělním jednání vlády, že bude na jednání Evropské rady prosazovat odložení implementace emisních povolenek ETS 2. Vláda projednávala mandát pro předsedu vlády, který se bude účastnit jednání Evropské rady 15. a 16. října.

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Vláda v pondělí také schválila změnu občanského zákoníku, která má posílit ochranu práv dětí a umožní rozvod manželství bez nařízení jednání v případě manželů bez nezletilých dětí.

„Pokud se některý z rodičů dopustí domácího násilí, soud se bude muset zabývat s tím, zda bude zbaven rodičovské odpovědnosti,“ řekl po jednání vlády l ministr spravedlnosti za ANO Jeroným Tejc.

Zasedání vlády. Na snímku premiér Andrej Babiš (ANO). (12. října 2026)
Zasedání vlády. Na snímku premiér Andrej Babiš (ANO). (12. října 2026)
Zasedání vlády. Na snímku Tomio Okamura (SPD). (12. října 2026)
Zasedání vlády. Na snímku Tomio Okamura (SPD). (12. října 2026)
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Vláda měla v pondělí na programu i rozšíření dohledu České inspekce životního prostředí. Ta by mohla získat pravomoc okamžitě zastavit provoz podniku v případě bezprostředního ohrožení zdraví obyvatel, které by mohlo nastat například při havárii či úniku toxických látek.

Doposud musela většinou nejprve nařídit provozovateli nápravné opatření a poskytnout mu k němu lhůtu. Dohled se má rozšířit na těžební průmysl, výrobu baterií a nižší stovky velkochovů prasat a drůbeže.

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Babiš bude na jednání Evropské rady prosazovat odložení emisních povolenek

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