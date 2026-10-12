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Vláda v pondělí také schválila změnu občanského zákoníku, která má posílit ochranu práv dětí a umožní rozvod manželství bez nařízení jednání v případě manželů bez nezletilých dětí.
„Pokud se některý z rodičů dopustí domácího násilí, soud se bude muset zabývat s tím, zda bude zbaven rodičovské odpovědnosti,“ řekl po jednání vlády l ministr spravedlnosti za ANO Jeroným Tejc.
Vláda měla v pondělí na programu i rozšíření dohledu České inspekce životního prostředí. Ta by mohla získat pravomoc okamžitě zastavit provoz podniku v případě bezprostředního ohrožení zdraví obyvatel, které by mohlo nastat například při havárii či úniku toxických látek.
Doposud musela většinou nejprve nařídit provozovateli nápravné opatření a poskytnout mu k němu lhůtu. Dohled se má rozšířit na těžební průmysl, výrobu baterií a nižší stovky velkochovů prasat a drůbeže.