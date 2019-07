Babiš byl příjemným zpestřením programu, ale delegáti už měli jasno, říká o jednání ČSSD politolog

PRAHA Strana vydala čitelné stanovisko, myslí si o jednání předsednictva sociální demokracie politolog Pavel Šaradín, který pro ČSSD zpracovává analýzy. Návštěva premiéra Andreje Babiše byla prý jen zdravicí, delegáti měli jasno už dávno před ní.

Sociální demokracie i po pondělním jednání svého předsednictva zůstává ve vládě s hnutím ANO. Širší vedení strany jednoznačně podpořilo stanovisko, aby místopředseda ČSSD Michal Šmarda nahradil ve funkci ministra kultury Antonína Staňka. Šéf strany Jan Hamáček má o prosazení tohoto požadavku dál jednat a má kompetenci rozhodnout i o případném odchodu strany z vlády, pokud by ČSSD nedosáhla svého.

Lidovky.cz: Často se opakuje, že ČSSD musí být pro své voliče čitelná. Závěry předsednictva jsou čitelné?

Myslím, že ano. Ačkoliv je situace nešťastná, diskuze zůstala racionální. Cílem bylo domluvit se a zůstat si na svém. To se podařilo a je to dle mého srozumitelné.

Pavel Šaradín Politolog se specializací na strany a volební systémy Přednášel na Univerzitě Palackého v Olomouci i Masarykově univerzitě v Brně. Od dubna 2018 vytváří pro ČSSD analýzy a podílí se na tvorbě programu strany.

Lidovky.cz: Jaký posun ale podle vás nastal od posledního zasedání předsednictva?

Strana si dnes stanovila své cíle a priority. Potvrdila dominantní roli předsedy pro další jednání. Pokud by došlo k tomu, že se Michal Šmarda stane nepřijatelným nebo by premiér tyto záležitosti obstruoval, bude mít předseda strany k dispozici rezignace ministrů sociální demokracie a bude je moci předsedovi vlády podat.

Lidovky.cz: Jan Hamáček hovořil o tom, že zná postoje ministrů. Znamená to tedy, že skutečně ví, že rezignují?

Skutečně zná pozice všech ministrů. Myslím, že pokud je bude potřebovat, dostane ne.

Lidovky.cz: Myslíte si to, nebo to na jednáních padlo?

Ministři se k tomu vůbec nevyjadřovali. Předseda Hamáček na politickém grémiu zopakoval, to co říkal i na tiskové konferenci. V tuto chvíli je ale toto pouze marginální záležitost.

Lidovky.cz: Jak zafungovala krátká návštěva Andreje Babiše?

Ze strany pana předsedy vlády to byla spíše zdravice, pozitivní zpestření programu, které dobře navázalo na jeho věcnost. Jan Hamáček předložil strategii, která měla u předsednictva ohlas a delegáti tak byli v době vystoupení Andreje Babiše již rozhodnutí.

Lidovky.cz: Čekalo se, že toto předsednictvo bude rozhodující. Jakou jasnou zprávu vlastně vyslalo?

Takto to chápala spíše média. Politika je umění možného, vyjednává se do poslední chvíle. Důležitý je výsledek jednání, ne způsob, jakým byl dojednán. Ukázalo se, že ČSSD je připravená si obhájit svou pozici. Pokud tu nějaké nesnáze budou, je připravena o nich jednat způsobem, který ji ponechá její suverenitu.

Lidovky.cz: Cítíte uvnitř strany vůli vládu případě nutnosti opustit?

Aby politická strana přežila, musí vydržet ve vládní koalici i v opozici. Obě řešení jsou tedy relevantní. Hlasování na předsednictvu ale dopadlo tak jednoznačně, že se ukázalo, že priority sociální demokracie jsou ve vládě, kde se jí daří spoustu věcí prosazovat. Hlasy o konci vlády zaznívají jen z některých regionů, které vládu nepodporují od začátku.