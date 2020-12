Babiš chce, aby se z ampule vakcíny využilo šest dávek místo pěti, proočkovalo by se tak více lidí

Praha Premiér Andrej Babiš (ANO) v pondělí požádal předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou, aby Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) co nejdříve schválila možnost očkovat z jedné ampule vakcíny proti koronaviru od firem Pfizer a BioNTech šest dávek namísto nynějších pěti.

Babiš to večer uvedl na twitteru. Proočkovalo by se tím víc lidí, například v Česku by se celkový počet objednaných zhruba osmi milionů dávek zvýšil o 1,6 milionu, uvedl premiér.

Argumentuje tím, že podobný postup už funguje i v některých jiných zemích, které začaly očkovat stejnou vakcínou. „Potvrdilo se to v USA, tento postup schválilo i izraelské ministerstvo zdravotnictví a od rána mám informace z mnoha českých nemocnic, že se z jedné ampule dá bez problému natáhnout šest dávek,“ napsal na twitteru Babiš.



Evropská unie by tak podle něj mohla místo 300 milionů vakcín využít k očkování 360 milionů dávek, Česko by z objednaného množství mělo o 1,6 milionů dávek navíc. „Doufám, že to bude předsedkyně EK urychleně řešit,“ dodal Babiš. „Dneska ta šestá dávka se háže do koše a to je samozřejmě špatně,“ řekl večer v televizi Nova. Podobný názor podle něj v pondělí zazněl i z Německa.

V České republice se začalo s očkováním proti nemoci covid-19 stejně jako v dalších zemích EU v neděli 27. prosince, a to ve čtyřech pražských a dvou brněnských nemocnicích. První dávky vakcíny v Ústřední vojenské nemocnici podali zdravotníci právě Babišovi a válečné veteránce Emilii Řepíkové. V Česku je zatím k dispozici 9750 dávek vakcíny, další dodávka s asi 19 000 dávkami očkovací látky má dorazit do Česka poslední den tohoto roku. Každý, kdo podstoupí vakcinaci, bude muset být po zhruba 21 dnech přeočkovaný druhou dávkou.

EMA ve zrychleném řízení posuzuje také vakcínu americké firmy Moderna, k její podmínečné registraci by se měla vyjádřit 6. ledna.