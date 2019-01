Babiš chce Hřiba přesvědčit o plánech na vládní čtvrť. ‚Úřednické ghetto,‘ odmítá primátor

PRAHA O výhodnosti plánu výstavby vládní čtvrti v pražských Letňanech bude premiér Andrej Babiš (ANO) přesvědčovat nového primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) na schůzce 30. ledna. Hřib Babišův plán odmítá, ve městě by podle něj vzniklo úřenické ghetto.

Podle premiéra ale s sebou projekt nese mnoho synergií, pomohl by nejen státu ušetřit na nájmech, ale například i s nedostatkem bytů v hlavním městě či parkováním. O časovém horizontu, kdy by mohla nová čtvrť vyrůst, odmítl Babiš v pořadu televize Prima Partie hovořit.



„Nemám pozemek, primátor mi ho nechce prodat,“ popsal Babiš základní problém svého plánu. Podle dosavadních jednání na druhé straně město po státu chce areál, kam by mohlo přesunout zaměstnance magistrátu.

Předseda vlády je přesvědčen, že primátora přesvědčí i díky plánované prezentaci. Uvedl, že je ochoten přemýšlet i o úpravě návrhu tak, aby se na místo vešla i nová nemocnice, pro kterou pozemek vedení města nechává.

„Proč ne, můžeme se o tom bavit, pokud je možnost všechno tam ‚uplacírovat‘,“ uvedl.

S novým vedením Prahy se Babiš spolu s některými ministry sešel v tomto týdnu. Premiér uvedl, že vláda vnímá, co chce Praha, a chce, aby představitelé metropole vnímali vládu.

Na schůzce 10. ledna se zástupci vlády a Prahy shodli na prioritě dostavby Pražského okruhu s označením 511 či železnici na Letiště Václava Havla. Praha podle Hřiba na setkání naléhala, aby stát postavil vnější okruh kolem Prahy i železnici do Kladna a Letiště Václava Havla. Financovat by měl stát podle jeho představ i stavbu městského okruhu. Radní by také chtěli jednat se státem o převodu nějakého nevyužívaného areálu pro přestěhování magistrátu, který tíží vysoké náklady na působení ve Škodově paláci.

Pozemky v Letňanech, o něž by měl stát podle Babiše zájem, mají rozlohu 354 tisíc metrů čtverečních. V listopadu Babiš uvedl, že v letňanském komplexu by mohlo být víc než 10 tisíc zaměstnanců, výstavba by stála deset miliard korun. V Letňanech by mohla sídlit například ministerstva financí, pro místní rozvoj, dopravy či částečně resort kultury.