Babiš chce mimořádné odměny pro zdravotníky bojující s koronavirem, peníze by měly jít od pojišťoven

Praha Za velice důležité považuje předseda vlády Andrej Babiš mimořádné odměny pro lékaře a zdravotníky, kteří pracují v první linii během epidemie koronaviru. Návrh chce premiér podat co nejdříve. Uvedl to v rozhovoru pro deník Právo. S dovolenými v zahraničí by podle jeho slov měli čeští občané počkat.

Podle premiéra by mělo jít zejména o odběrové týmy, záchranku, infekční oddělení, ARO, laboratoře a ostatní zdravotníky pečující o pacienty a hygieniky. „Peníze by měly jít od zdravotních pojišťoven,“ uvedl Babiš.

Pokud se situace v Evropě zlepší, uvažuje Andrej Babiš i o otevření letiště Václava Havla v pražské Ruzyni. V první řadě chce umožnit cestování pro odborné pracovníky, techniky a další, kteří se podílejí na provozu průmyslových a technologických dodávek pro tuzemské firmy.

K možnosti vycestovat do zahraničí pro běžné občany v dohledné době se premiér staví zdrženlivě. „S dovolenými bych byl ještě opatrný,“ uvedl pro Právo. V minulosti ministr vnitra a šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček naznačil, že lidé by do zahraničí odcestovat mohli, po návratu by je však čekala karanténa.

Vláda ve středu rozhodla, že chce prodloužit nouzový stav o 30 dnů do 11. května. Po výhradách části opozice ale premiér Andrej Babiš o den později řekl, že souhlasí s prodloužením současného nouzového stavu jen do 30. dubna. Poslanci o tom budou rozhodovat v úterý. I při trvání nouzového stavu se mohou uvolňovat přísná omezení - vláda by podle Babiše mohla v pondělí rozhodnout například o opětovném zpřístupnění některých sportovišť, otevření papírnictví nebo obchodů s obuví.