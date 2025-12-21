Babiš chce mluvit s Macinkou o plánované reorganizaci ministerstva zahraničí

Podle Deníku N chce Macinka zrušit řadu odborů i například sekci bezpečnostní a multilaterální, kterou vede Veronika Stromšíková. Do její sekce patří například odbor sankcí, kybernetického prostoru a odolnosti vůči hybridnímu působení, který chce Macinka podle listu přesunout pod jinou část úřadu.
Oddělení globálních rizik a odolnosti by se pak mělo zrušit.
„Nikdo z diplomatů se na mě neobrátil, ale na koaliční radě se zeptám pana Macinky, co se tam děje, protože se na mě obrací novináři,“ řekl Babiš Deníku N.
Reorganizace bude komplexní
Podle některých médií mají na ministerstvu skončit vrchní ředitelé několika sekcí, podle webu Seznam Zprávy se má i obměnit pozice státního tajemníka, přičemž Radka Rubeše by měl nahradit Miloslav Stašek, český velvyslanec ve Spojených státech.
Macinka tento týden sdělil, že reorganizace bude komplexní, připravuje se ve spolupráci s experty a že zatím nikoho nepropustil.
Odborová organizace ministerstva ve vyjádření uvedla, že s politováním sleduje hektické snahy o změnu systemizace. Úřad podle ní musí zajistit projednání změny v dostatečném předstihu a vhodným způsobem, odbory ale dostaly málo času.
Organizace chce také vědět, na jaká místa budou přesunuti kariérní diplomaté včetně vrchních ředitelů sekcí, kdo bude vykonávat agendu zaměstnanců ze zrušených míst či jak bude zajištěna kontinuita chodu ministerstva. Odbory se také táží, kolik peněz se změnami ušetří a zda jsou v nadcházejících týdnech a měsících v plánu další kroky.
Opoziční hnutí Starostové a nezávislí (STAN) v sobotní výzvě předsednictvu vládního hnutí ANO reorganizaci kritizovalo. Struktura úřadu se podle STAN mění narychlo a bez analýz.
Macinka uvedl, že systemizace byla projednána s řadou uznávaných velvyslanců a ani jedno místo v zahraničí se neruší. O zastavení „čistky“ na ministerstvu žádali také Piráti ústy své poslankyně Kateriny Demetrashvili.
„Ani jedno místo v zahraničí se neruší“
„Jako ministr zahraničních věcí považuji za důležité, aby naši diplomaté v zahraničí odváděli kvalitní práci. Ani jedno místo v zahraničí se neruší. Nářky, že systemizace byla provedena bez konzultací s odborníky, jsou mimo. Systemizace byla projednána s řadou uznávaných velvyslanců s desítkami let zkušeností,“ sdělil v sobotu Macinka.
Jeho předchůdce ve vedení resortu Jan Lipavský (za ODS) v neděli v televizi CNN Prima News řekl, že na úřadu se dějí nejbrutálnější politické čistky od revoluce. „Chovají se jako rudé gardy na dobytém území, ničí odborný expertní aparát,“ poznamenal. Dopady to podle něj může potenciálně mít i na bezpečnost země.
Babiš tento týden řekl, že vláda ANO, SPD a Motoristů chce na provozu ministerstev ušetřit pět procent. Ministři dostali za úkol připravit na pondělní zasedání kabinetu personální změny na svých úřadech. Podle Deníku N je ale Babiš s intenzitou Macinkovy reorganizace resortu nespokojen.
Macinka dočasně vede i ministerstvo životního prostředí. Ve čtvrtek sdělil, že se tam již nepočítá se sekcí ochrany klimatu.